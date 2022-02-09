В администрации президента РФ сменился куратор выборов

В АП сменился куратор работы с экспертами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации президента (АП) России назначили нового ответственного за работу с экспертами. Эту должность занял Андрей Демин, который ранее занимался аналитическим обеспечением проектов управления. Об этом рассказали источники, близкие к АП.

«Назначение Демина было бы правильным, поскольку он хорошо разбирается в происходящих процессах, в социологии. У него высокая личная компетентность», — говорит один из собеседников «Ведомостей». По мнению второго источника, для АП найдут человека извне, а Демин останется его заместителем.

Управление работой с экспертами занимает важную часть в организации выборов в стране. Департамент в его составе занимается взаимодействием с социологическими центрами и экспертными организациями.

Ранее замначальника департамента управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета, политтехнолог Мария Сергеева покинула пост. По словам политтехнолога, одна из крупных корпорацией предложила ей место сотрудника, отвечающего за GR (связи с правительственными учреждениями) еще в июне 2021 года.