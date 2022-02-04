Самый яркий политтехнолог из Кремля оставила свой пост

Мария Сергеева сообщила, что получила должность сотрудника по связям с правительственными учреждениями в одной их корпораций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замначальника департамента управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета, политтехнолог Мария Сергеева покинула пост. Об этом она сообщила на своей странице Facebook. По словам политтехнолога, одна из крупных корпорацией предложила ей место сотрудника, отвечающего за GR (связи с правительственными учреждениями) еще в июне 2021 года.

«Сегодня — мой последний день в родной АПтеке в качестве сотрудника, даже не верится. Но я еще год назад всерьез задумалась о своей дальнейшей траектории развития, о том, какие новые навыки и компетенции хочу получить. И я с грустью поняла, что стоять на месте (ну как стоять, работать 24/7, но в целом заниматься одним и тем же) будет неправильно. И все сложилось само собой», — написала Мария Сергеева на своей странице в Facebook.

Однако окончательное решение Сергеева приняла только в ноябре. По ее словам, начальник управления администрации президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев одобрил ее план и поддержал.

Сергеева заявила, что пока не планирует раскрывать, в какую сферу и на какую должность она переходит из администрации президента РФ. «Во-первых, работа требует тишины, а во-вторых, все эти понты публичные — пустое. Всем, кому нужно, я уже сказала или скажу в ближайшее время. Ушла в GR крупной корпорации, на амбициозный для развития и роста блок задач», — написала политтехнолог.

Она уточнила, что продолжит сотрудничать с блоком внутренней политики как эксперт и консультант. Также она будет проводить частные консультации и давать комментарии для прессы.

Сергеева рассказала, что она занималась политическими технологиями и внутренней политикой 20 лет. По ее словам, она достигла определенного мастерства, в связи с чем решила расширить свои компетенции и понять, как устроен реальный сектор экономики.

Сергеева — яркая, амбициозная блондинка с острым умом — давно хорошо известна политическому истеблишменту. Так, в 2013 году она занималась организацией общественной поддержки в избирательных кампаниях губернатора Московской области Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. В 2015 году она работала куратором проекта «Славим человека труда», который придумал полномочный представитель президента РФ в УрФО Игорь Холманских. После Сергеева работала в его аппарате. В 2017 году она перешла на работу в Москву в департамент информационной политики администрации президента РФ. За время работы в АП поднялась до поста замначальника департамента управления администрации президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета.

Сергеева участвовала в качестве консультанта в избирательной компании губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она перестроила работу его команды в социальных сетях, что позволило действующему главе региона войти в топ-10 рейтинга «Эффективность SMM-кампаний глав российских регионов. Выпуск II».

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