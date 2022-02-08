Пермякам будут бесплатно выдавать гречку и туалетную бумагу

Стоимость продуктового набора составляет 600 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Пермского края раз в год смогут получать наборы с гречкой, туалетной бумагой и другими продуктами. Соответствующий приказ «Об оказании помощи в натуральном виде» издало министерство социального развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — приказывает министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Получить продуктовый набор можно один раз в год.

На новый вид помощи от правительства могут претендовать:

люди старше 65 лет, которые не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться;

лица без определенного места жительства;

семьи в социально опасном положении;

семьи с детьми, которые нуждаются в социальном обслуживании;

лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение 1 года;

осужденные, но не изолированные от общества люди;

пострадавшие от психического и физического насилия;

пострадавшие от ЧС;

беженцы.

Стоимость продуктового набора составляет 600 руб. В него входят: 2 консервы (рыбная и мясная), по 1 кг макарон, сахара и гречки, четыре вермишели быстрого приготовления, 200 грамм чая, кусок мыла, зубная паста, стиральный порошок (450 гр), туалетная бумага (1 шт.), шампунь (250 мл).

Для того, чтобы получить помощь, надо предоставить в Министерство социальной политики паспорт (при наличии) и документ, подтверждающий отнесение к какой-либо категории. Продукты выдадут в день обращения. В пресс-службе минсоца не ответили на запрос URA.RU, чем вызвана необходимость такой помощи и выбор категорий получателей.