08 февраля 2022
07 февраля 2022

Пермякам будут бесплатно выдавать гречку и туалетную бумагу

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры собирают продовольственные пакеты пенсионерам. Челябинск , волонтеры, продовольствие, продуктовые наборы
Стоимость продуктового набора составляет 600 рублей Фото:

Жители Пермского края раз в год смогут получать наборы с гречкой, туалетной бумагой и другими продуктами. Соответствующий приказ «Об оказании помощи в натуральном виде» издало министерство социального развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — приказывает министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Получить продуктовый набор можно один раз в год.

На новый вид помощи от правительства могут претендовать:

  • люди старше 65 лет, которые не могут сами себя обслуживать и самостоятельно передвигаться;
  • лица без определенного места жительства;
  • семьи в социально опасном положении;
  • семьи с детьми, которые нуждаются в социальном обслуживании;
  • лица, освободившиеся из мест лишения свободы в течение 1 года;
  • осужденные, но не изолированные от общества люди;
  • пострадавшие от психического и физического насилия;
  • пострадавшие от ЧС;
  • беженцы.

Стоимость продуктового набора составляет 600 руб. В него входят: 2 консервы (рыбная и мясная), по 1 кг макарон, сахара и гречки, четыре вермишели быстрого приготовления, 200 грамм чая, кусок мыла, зубная паста, стиральный порошок (450 гр), туалетная бумага (1 шт.), шампунь (250 мл).

Для того, чтобы получить помощь, надо предоставить в Министерство социальной политики паспорт (при наличии) и документ, подтверждающий отнесение к какой-либо категории. Продукты выдадут в день обращения. В пресс-службе минсоца не ответили на запрос URA.RU, чем вызвана необходимость такой помощи и выбор категорий получателей.

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Жители Пермского края раз в год смогут получать наборы с гречкой, туалетной бумагой и другими продуктами. Соответствующий приказ «Об оказании помощи в натуральном виде» издало министерство социального развития. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — приказывает министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Получить продуктовый набор можно один раз в год. На новый вид помощи от правительства могут претендовать: Стоимость продуктового набора составляет 600 руб. В него входят: 2 консервы (рыбная и мясная), по 1 кг макарон, сахара и гречки, четыре вермишели быстрого приготовления, 200 грамм чая, кусок мыла, зубная паста, стиральный порошок (450 гр), туалетная бумага (1 шт.), шампунь (250 мл). Для того, чтобы получить помощь, надо предоставить в Министерство социальной политики паспорт (при наличии) и документ, подтверждающий отнесение к какой-либо категории. Продукты выдадут в день обращения. В пресс-службе минсоца не ответили на запрос URA.RU, чем вызвана необходимость такой помощи и выбор категорий получателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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