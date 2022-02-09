Депутат Госдумы назвал 5 главных изменений в выборах в 2024 году

Сергей Обухов заявил, что выборы президента России в 2024 году продлятся три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы, доктор политических наук, глава аналитического центра КПРФ Сергей Обухов заявил, что выборы президента России в 2024 году пройдут в дистанционном формате. По его словам голосование будет длиться три дня.

«Ничего по-настоящему нового не происходит, власть уже так или иначе опробовала все эти методы ранее. Сейчас сканируют, какие из них оставить и широко применить в 2024 году», — приводятся слова Обухова на сайте КПРФ.

Трехдневный формат выборов в России сохранится. «Сейчас есть решение ЦИК РФ о трехдневном голосовании для тех выборов, которые пройдут до мая», — приводятся слова Обухова.

Выборы будут проходить в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Законопроект о повсеместном внедрении ДЭГа, по словам депутата, Госдума примет во втором чтении в марте.

Также будет учтена инициатива правительства разрешить создавать дополнительные участки в вахтовых поселках.

Партии, кандидаты и гражданские активисты смогут контролировать избирательные процедуры только через «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Ранее политолог Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил своему окружению подготовить список преемников. Он предположил, что действующий глава государства покинет свой пост в 2024 году. По мнению Соловья, среди главных кандидатур Путин назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина.