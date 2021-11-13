13 ноября 2021

Политолог: Путин поручил подготовить список преемников

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин распорядился составить список преемников еще весной, заявил Соловей Фото:

Президент России Владимир Путин поручил своему близкому окружению подготовить список преемников. Об этом заявил доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей со ссылкой на собственные источники.

По его словам, Путин уйдет со своего поста в 2024 году. «Владимир Владимирович распорядился еще ранней весной этого года насчет поиска преемника. <…> Речь шла о списке. Он дал указание подготовить список», — заявил Соловей в эфире радио «Эхо Москвы». Он отметил, что среди главных кандидатур президент назвал премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который устраивает элиты и подходит для общения с Западом.

Однако, как отмечает политолог, фавориты списка могут меняться. Многое, по его словам, зависит от геополитических планов Путина.

Ранее политолог Павел Салин заявил, что самым удачным выбором в преемники президента России Владимира Путина можно считать премьер-министра Михаила Мишустина. А экс-депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков считает, что российский лидер должен выбрать трех кандидатов на пост президента после своего ухода, но окончательное решение примет народ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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