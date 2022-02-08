08 февраля 2022

Туристы спасли ребенка, провалившегося под лед в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол в Кургане под названием «Паводок-2017: прогнозы, подготовка. Курган., лед на реке
Ребенок провалился под лед на Плотинке Фото:

В Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Об этом рассказала экскурсовод Ольга Голомидова.

«[11-летнему ребенку] помогли выбраться [из-под льда] случайно оказавшиеся рядом гости Екатеринбурга», — сообщила Голомидова порталу Е1. Она отметила, что туристы не ныряли за мальчиком, а смогли достать его из воды, находясь на берегу.

Экскурсовод подчеркнула, что мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду на Плотинке, и видна была только голова. После спасения очевидцы вызвали скорую помощь и перенесли ребенка в экскурсионный автобус. Там его согрели с помощью верхней одежды и горячих напитков.

URA.RU обратилось к представителю пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. «Информацию проверяем. Сообщения в экстренные службы об этом инциденте не поступали. Если удастся подтвердить информацию, будет решаться вопрос о поощрении граждан, спасавших ребенка», — сообщили в ведомстве.

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В Екатеринбурге туристы, приехавшие в город на экскурсии, спасли 11-мальчика, провалившегося под лед на Плотинке. Об этом рассказала экскурсовод Ольга Голомидова. «[11-летнему ребенку] помогли выбраться [из-под льда] случайно оказавшиеся рядом гости Екатеринбурга», — сообщила Голомидова порталу Е1. Она отметила, что туристы не ныряли за мальчиком, а смогли достать его из воды, находясь на берегу. Экскурсовод подчеркнула, что мальчик, когда его увидели туристы, почти полностью погрузился в воду на Плотинке, и видна была только голова. После спасения очевидцы вызвали скорую помощь и перенесли ребенка в экскурсионный автобус. Там его согрели с помощью верхней одежды и горячих напитков. URA.RU обратилось к представителю пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области. «Информацию проверяем. Сообщения в экстренные службы об этом инциденте не поступали. Если удастся подтвердить информацию, будет решаться вопрос о поощрении граждан, спасавших ребенка», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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