Госдума разрешила платить детские выплаты большему числу россиян

При оформлении выплат больше не учитываются арестованное имущество и транспорт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная дума внесла изменения в правила выплат на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам. Об этом рассказала пресс-служба Госдумы в Instagram.

«Какие доходы и имущество больше не учитывают при назначении детских выплат. В правила некоторых мер господдержки внесены изменения. Поправки касаются трех видов выплат: беременным женщинам, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет», — сообщает пресс-служба.

С 1 февраля при оформлении выплат не учитывается арестованное имущество, а также жилье, земельные участки и транспорт, не только предоставленные в рамках целевой соцподдержки, но и приобретенные за счет ее средств. С 1 апреля к этому списку присоединятся транспортные средства, находящиеся под арестом или в розыске. Кроме того, при расчете среднедушевых доходов перестанут учитывать средства маткапитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты; целевые средства, полученные в рамках господдержки для приобретения имущества; целевые гранты и субсидии для бизнеса, а также пособие на погребение.

При этом для получения всех указанных выплат взрослые члены семьи должны иметь официальный доход в расчетном периоде или уважительную причину для его отсутствия. С 1 апреля в список уважительных причин добавился еще один пункт. «Если женщина была беременна 6 месяцев и более в расчетном периоде или 12 недель и более на момент обращения за пособиями <…> В этом случае ей не нужно иметь доходы, чтобы получать выплаты», — добавили в Госдуме.

При разводе супругов пособие на детей от 3 до 7 лете гарантированно будет получать тот родитель, с которым остался ребенок. Изменение действует с 1 февраля.

Ранее депутат Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил отменить льготы тем, кто может работать. По его мнению, пособия должны получать только те россияне, которые не имеют никаких возможностей начать зарабатывать.

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