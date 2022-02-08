Депутат Госдумы предложил отменить льготы тем, кто может работать

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Высокие пособия демотивируют людей работать Фото:

Льготы должны получать только те россияне, которые не имеют никаких возможностей начать зарабатывать. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Мы сейчас должны отталкиваться от того, что льготы должны быть пересмотрены в сторону большей справедливости. Направляться в первую очередь тем, кто в принципе не может сейчас зарабатывать. Например, мамы, которые воспитывают детей. Не одного, а трех или пять. Это те люди, большинство из которых хотели бы работать, потому что человек, у которого много детей, в принципе, не лентяй. Он понимает, что никакое государство его детей воспитывать не будет. Эти люди даже по определению не могут никак себе заработать. Я за такие льготы», — сказал Виталий Милонов.

Депутат считает, что России нельзя брать пример по выплате пособий, как в западных странах. «В этом случае оно вырастет до таких размеров, что станет минимально приемлемым. И люди для себя уже будут делать выбор. Можно не работать, а жить на пособие. Поэтому оно должно выплачиваться тем, кто физически не может о себе позаботиться», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил индексировать все пособия. По его словам, часть льгот не менялись годами, а доходы бюджета продолжают расти.

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Льготы должны получать только те россияне, которые не имеют никаких возможностей начать зарабатывать. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Мы сейчас должны отталкиваться от того, что льготы должны быть пересмотрены в сторону большей справедливости. Направляться в первую очередь тем, кто в принципе не может сейчас зарабатывать. Например, мамы, которые воспитывают детей. Не одного, а трех или пять. Это те люди, большинство из которых хотели бы работать, потому что человек, у которого много детей, в принципе, не лентяй. Он понимает, что никакое государство его детей воспитывать не будет. Эти люди даже по определению не могут никак себе заработать. Я за такие льготы», — сказал Виталий Милонов. Депутат считает, что России нельзя брать пример по выплате пособий, как в западных странах. «В этом случае оно вырастет до таких размеров, что станет минимально приемлемым. И люди для себя уже будут делать выбор. Можно не работать, а жить на пособие. Поэтому оно должно выплачиваться тем, кто физически не может о себе позаботиться», — заключил парламентарий. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил индексировать все пособия. По его словам, часть льгот не менялись годами, а доходы бюджета продолжают расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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