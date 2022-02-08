Депутат Госдумы предложил отменить льготы тем, кто может работать

08 февраля 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Высокие пособия демотивируют людей работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Льготы должны получать только те россияне, которые не имеют никаких возможностей начать зарабатывать. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Мы сейчас должны отталкиваться от того, что льготы должны быть пересмотрены в сторону большей справедливости. Направляться в первую очередь тем, кто в принципе не может сейчас зарабатывать. Например, мамы, которые воспитывают детей. Не одного, а трех или пять. Это те люди, большинство из которых хотели бы работать, потому что человек, у которого много детей, в принципе, не лентяй. Он понимает, что никакое государство его детей воспитывать не будет. Эти люди даже по определению не могут никак себе заработать. Я за такие льготы», — сказал Виталий Милонов. Депутат считает, что России нельзя брать пример по выплате пособий, как в западных странах. «В этом случае оно вырастет до таких размеров, что станет минимально приемлемым. И люди для себя уже будут делать выбор. Можно не работать, а жить на пособие. Поэтому оно должно выплачиваться тем, кто физически не может о себе позаботиться», — заключил парламентарий. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил индексировать все пособия. По его словам, часть льгот не менялись годами, а доходы бюджета продолжают расти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Льготы должны получать только те россияне, которые не имеют никаких возможностей начать зарабатывать. Таким мнением с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. «Мы сейчас должны отталкиваться от того, что льготы должны быть пересмотрены в сторону большей справедливости. Направляться в первую очередь тем, кто в принципе не может сейчас зарабатывать. Например, мамы, которые воспитывают детей. Не одного, а трех или пять. Это те люди, большинство из которых хотели бы работать, потому что человек, у которого много детей, в принципе, не лентяй. Он понимает, что никакое государство его детей воспитывать не будет. Эти люди даже по определению не могут никак себе заработать. Я за такие льготы», — сказал Виталий Милонов. Депутат считает, что России нельзя брать пример по выплате пособий, как в западных странах. «В этом случае оно вырастет до таких размеров, что станет минимально приемлемым. И люди для себя уже будут делать выбор. Можно не работать, а жить на пособие. Поэтому оно должно выплачиваться тем, кто физически не может о себе позаботиться», — заключил парламентарий. Ранее депутат Госдумы Михаил Щапов предложил индексировать все пособия. По его словам, часть льгот не менялись годами, а доходы бюджета продолжают расти.