Свердловчанам предложили девять кандидатов на пост губернатора

09 февраля 2022 в 15:32 Размер текста - 17 +

Свердловских избирателей спрашивают о политических пристрастиях и готовности идти на выборы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Среди жителей Свердловской области запущен первый соцопрос, посвященный сентябрьским выборам губернатора. Ссылки на анонимную анкету, в которой респондентов спрашивают о политических предпочтениях и предлагают выбрать одного из девяти условных кандидатов, появились в ленте пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», сообщили URA.RU сразу несколько участников теста. «Приглашаем принять участие в опросе неравнодушных жителей Свердловской области. Нам интересно ваше мнение о текущем положении дел в регионе. Просим вас ответить на несколько вопросов», — говорится в аннотации к опросу. Всего в анкете 17 вопросов с обязательным выбором одного ответа из предложенных. Помимо данных о самом респонденте (пол, возраст, место проживания), составители теста спрашивают, пойдет ли участник на сентябрьские выборы и за кого отдаст свой голос. Всего предложены девять гипотетических кандидатов: действующий губернатор Евгений Куйвашев от «Единой России», Иван Зайченко из «Новых людей», коммунисты Александр Ивачев и Наталья Крылова, Александр Каптюг из ЛДПР, Константин Киселев от «Яблока», Сергей Полыганов от «Партии пенсионеров», справоросс Андрей Кузнецов и самовыдвиженец Евгений Ройзман. На данный момент ни один из них не объявлял об участии в выборах. Ссылки на анкету высвечиваются пользователям в виде рекламных постов. Баннеры настроены таким образом, чтобы их демонстрировали только свердловчанам. Кто является составителем опроса, не указывается. Выяснить, имеют ли официально к нему отношение властные структуры области, не удалось — в региональном департаменте информполитики не ответили на вопрос URA.RU. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин. Скриншот: читатель URA.RU Скриншот: читатель URA.RU Скриншот: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Среди жителей Свердловской области запущен первый соцопрос, посвященный сентябрьским выборам губернатора. Ссылки на анонимную анкету, в которой респондентов спрашивают о политических предпочтениях и предлагают выбрать одного из девяти условных кандидатов, появились в ленте пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников», сообщили URA.RU сразу несколько участников теста. «Приглашаем принять участие в опросе неравнодушных жителей Свердловской области. Нам интересно ваше мнение о текущем положении дел в регионе. Просим вас ответить на несколько вопросов», — говорится в аннотации к опросу. Всего в анкете 17 вопросов с обязательным выбором одного ответа из предложенных. Помимо данных о самом респонденте (пол, возраст, место проживания), составители теста спрашивают, пойдет ли участник на сентябрьские выборы и за кого отдаст свой голос. Всего предложены девять гипотетических кандидатов: действующий губернатор Евгений Куйвашев от «Единой России», Иван Зайченко из «Новых людей», коммунисты Александр Ивачев и Наталья Крылова, Александр Каптюг из ЛДПР, Константин Киселев от «Яблока», Сергей Полыганов от «Партии пенсионеров», справоросс Андрей Кузнецов и самовыдвиженец Евгений Ройзман. На данный момент ни один из них не объявлял об участии в выборах. Ссылки на анкету высвечиваются пользователям в виде рекламных постов. Баннеры настроены таким образом, чтобы их демонстрировали только свердловчанам. Кто является составителем опроса, не указывается. Выяснить, имеют ли официально к нему отношение властные структуры области, не удалось — в региональном департаменте информполитики не ответили на вопрос URA.RU. Выборы губернатора Свердловской области назначены на 11 сентября. Официально о своем участии еще не объявил ни один из кандидатов. В региональных политкругах ожидают, выдвинется ли на новый срок губернатор Евгений Куйвашев. Сам он заявлял URA.RU, что не готов принять решение до тех пор, пока свое слово не скажет президент РФ Владимир Путин.