Диетолог рассказала, кому опасно есть фасоль и чечевицу

10 февраля 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Горох и фасоль не рекомендована людям с подагрой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой опасно употреблять зернобобовые культуры, в частности фасоль, горох, чечевицу, из-за возможности обострения заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний. А также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием. То есть кушать бобовые можно лишь в период, когда нет обострений», — объяснила Елена Щетинина. По словам диетолога, чтобы снизить влияние на организм гороха, фасоли, чечевицы, их достаточно просто термически обрабатывать. «Желательно, чтобы продукты были термически обработаны, так как при их приготовлении происходит разрушение внешней оболочки, что снижает проявление побочных элементов, таких, как вздутие живота. Иначе усвоение полезных веществ будет проходить сложно. А вот зеленый горошек и бобы, если они были собраны с грядки, можно употреблять сразу же», — подчеркнула Щетинина. В беседе с URA.RU врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала не исключать полностью бобовые из рациона. «Мы не убираем полностью, мы лишь ограничиваем употребление этих культур до одной порции в неделю, а это около 100 грамм, у пациентов с повышением уровня мочевой кислоты и у тех, кто страдает подагрой. Чтобы снизить негативные последствия тем, кто сложно переносит бобовые из-за склонности к вздутию живота и метеоризму, мы советуем продукты предварительно замачивать, либо дать время на адаптацию кишечника. То есть начать с употребления более мелких — желтой чечевицы, маша, и только потом переходить к фасоли, гороху, нуту», — добавила она. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 10 февраля Всемирным днем зернобобовых. Для заострения общественного внимания к питательным ценностям этих продуктов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой опасно употреблять зернобобовые культуры, в частности фасоль, горох, чечевицу, из-за возможности обострения заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. «Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний. А также советуем ограничить употребление этих культур гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются повышенным газообразованием. То есть кушать бобовые можно лишь в период, когда нет обострений», — объяснила Елена Щетинина. По словам диетолога, чтобы снизить влияние на организм гороха, фасоли, чечевицы, их достаточно просто термически обрабатывать. «Желательно, чтобы продукты были термически обработаны, так как при их приготовлении происходит разрушение внешней оболочки, что снижает проявление побочных элементов, таких, как вздутие живота. Иначе усвоение полезных веществ будет проходить сложно. А вот зеленый горошек и бобы, если они были собраны с грядки, можно употреблять сразу же», — подчеркнула Щетинина. В беседе с URA.RU врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова посоветовала не исключать полностью бобовые из рациона. «Мы не убираем полностью, мы лишь ограничиваем употребление этих культур до одной порции в неделю, а это около 100 грамм, у пациентов с повышением уровня мочевой кислоты и у тех, кто страдает подагрой. Чтобы снизить негативные последствия тем, кто сложно переносит бобовые из-за склонности к вздутию живота и метеоризму, мы советуем продукты предварительно замачивать, либо дать время на адаптацию кишечника. То есть начать с употребления более мелких — желтой чечевицы, маша, и только потом переходить к фасоли, гороху, нуту», — добавила она. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 10 февраля Всемирным днем зернобобовых. Для заострения общественного внимания к питательным ценностям этих продуктов.