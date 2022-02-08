08 февраля 2022
07 февраля 2022

Текслер за рулем оценил челябинскую трассу для дрифта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрифт Текслера. Челябинск
Алексей Текслер опробовал подготовленную для гонок вазовскую «четверку» Фото:

Губернатор Алексей Текслер сел за руль, чтобы оценить будущую трассу для автогонок в Челябинске. Об этом 9 февраля с места событий передает корреспондент URA.RU.

В среду глава региона ознакомился с проектом реконструкции будущего автоспортивного комплекса «Трасса 74». Текслер выслушал пояснения по проекту и посмотрел показательные выступления гонщиков. После этого глава региона лично сел за руль переоборудованного для дрифтинга «ВАЗ-2104», чтобы оценить возможности техники.

Начать строительство спорткомплекса планируется в этом году на базе муниципального учреждения «Трасса 74». Новый комплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга.

Как пояснила глава Челябинска Наталья Котова, власти рассчитывают, что такая площадка позволит любителям скорости перебраться на нее с дорог общего пользования. В итоге довольны будут как обычные горожане, так и экстремалы. Автором идеи был экс-глава ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.

Дрифт Текслера. Челябинск
Проект Алексею Текслеру представила мэр Челябинска Наталья Котова
Фото:
Дрифт Текслера. Челябинск
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер сел за руль, чтобы оценить будущую трассу для автогонок в Челябинске. Об этом 9 февраля с места событий передает корреспондент URA.RU. В среду глава региона ознакомился с проектом реконструкции будущего автоспортивного комплекса «Трасса 74». Текслер выслушал пояснения по проекту и посмотрел показательные выступления гонщиков. После этого глава региона лично сел за руль переоборудованного для дрифтинга «ВАЗ-2104», чтобы оценить возможности техники. Начать строительство спорткомплекса планируется в этом году на базе муниципального учреждения «Трасса 74». Новый комплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Как пояснила глава Челябинска Наталья Котова, власти рассчитывают, что такая площадка позволит любителям скорости перебраться на нее с дорог общего пользования. В итоге довольны будут как обычные горожане, так и экстремалы. Автором идеи был экс-глава ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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