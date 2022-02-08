Текслер за рулем оценил челябинскую трассу для дрифта. Фото, видео

09 февраля 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер опробовал подготовленную для гонок вазовскую «четверку» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер сел за руль, чтобы оценить будущую трассу для автогонок в Челябинске. Об этом 9 февраля с места событий передает корреспондент URA.RU. В среду глава региона ознакомился с проектом реконструкции будущего автоспортивного комплекса «Трасса 74». Текслер выслушал пояснения по проекту и посмотрел показательные выступления гонщиков. После этого глава региона лично сел за руль переоборудованного для дрифтинга «ВАЗ-2104», чтобы оценить возможности техники. Начать строительство спорткомплекса планируется в этом году на базе муниципального учреждения «Трасса 74». Новый комплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Как пояснила глава Челябинска Наталья Котова, власти рассчитывают, что такая площадка позволит любителям скорости перебраться на нее с дорог общего пользования. В итоге довольны будут как обычные горожане, так и экстремалы. Автором идеи был экс-глава ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Проект Алексею Текслеру представила мэр Челябинска Наталья Котова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Алексей Текслер сел за руль, чтобы оценить будущую трассу для автогонок в Челябинске. Об этом 9 февраля с места событий передает корреспондент URA.RU. В среду глава региона ознакомился с проектом реконструкции будущего автоспортивного комплекса «Трасса 74». Текслер выслушал пояснения по проекту и посмотрел показательные выступления гонщиков. После этого глава региона лично сел за руль переоборудованного для дрифтинга «ВАЗ-2104», чтобы оценить возможности техники. Начать строительство спорткомплекса планируется в этом году на базе муниципального учреждения «Трасса 74». Новый комплекс получит трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Тренироваться и соревноваться здесь смогут любители дрифтинга. Как пояснила глава Челябинска Наталья Котова, власти рассчитывают, что такая площадка позволит любителям скорости перебраться на нее с дорог общего пользования. В итоге довольны будут как обычные горожане, так и экстремалы. Автором идеи был экс-глава ГУ МВД по региону Андрей Сергеев.