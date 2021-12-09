09 декабря 2021

В Челябинске появится трасса для дрифтинга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Как заявила мэр Челябинска Наталья Котова, строительство австоспорткомплекса начнется в следующем году Фото:

В Челябинске планируют строительство оборудованного автоспорткомплекса. Как сообщила в Instagram мэр Наталья Котова, строительство будет вестись на базе муниципального учреждения «Трасса 74».

«Согласитесь, гонщикам не место на дорогах общего пользования. Наша задача — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин», — написала Котова в своем Instagram-аккаунте.

Мэр добавила, что одним из инициаторов проекта стал начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Идею поддержал губернатор Алексей Текслер.

По словам Котовой, в новом автоспорткомплексе появятся трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Начать строительство планируют в следующем году. В МБУ «Трасса 74» URA.RU пояснили, что готовится проект благоустройства уже существующих коммуникаций.

Существующая трасса для дрифта в Челябиснке
Макет новой трассы для дрифтинга в Челябинске
Макет новой трассы для дрифтинга в Челябинске

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В Челябинске планируют строительство оборудованного автоспорткомплекса. Как сообщила в Instagram мэр Наталья Котова, строительство будет вестись на базе муниципального учреждения «Трасса 74». «Согласитесь, гонщикам не место на дорогах общего пользования. Наша задача — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин», — написала Котова в своем Instagram-аккаунте. Мэр добавила, что одним из инициаторов проекта стал начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Идею поддержал губернатор Алексей Текслер. По словам Котовой, в новом автоспорткомплексе появятся трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Начать строительство планируют в следующем году. В МБУ «Трасса 74» URA.RU пояснили, что готовится проект благоустройства уже существующих коммуникаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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