Как заявила мэр Челябинска Наталья Котова, строительство австоспорткомплекса начнется в следующем году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске планируют строительство оборудованного автоспорткомплекса. Как сообщила в Instagram мэр Наталья Котова, строительство будет вестись на базе муниципального учреждения «Трасса 74».

«Согласитесь, гонщикам не место на дорогах общего пользования. Наша задача — создать все необходимые условия для любителей дрифта, драг-рейсинга, автокросса и других автомобильных спортивных дисциплин», — написала Котова в своем Instagram-аккаунте.

Мэр добавила, что одним из инициаторов проекта стал начальник ГУ МВД по региону Андрей Сергеев. Идею поддержал губернатор Алексей Текслер.

По словам Котовой, в новом автоспорткомплексе появятся трибуны, новые треки, здание технического парка, кафе, освещение для ночных гонок. Начать строительство планируют в следующем году. В МБУ «Трасса 74» URA.RU пояснили, что готовится проект благоустройства уже существующих коммуникаций.

Существующая трасса для дрифта в Челябиснке Скрин: Instagram-аккаунт Натальи Котовой

Макет новой трассы для дрифтинга в Челябинске Скрин: Instagram-аккаунт Натальи Котовой

Макет новой трассы для дрифтинга в Челябинске Скрин: Instagram-аккаунт Натальи Котовой