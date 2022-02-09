Путин призвал российские суды к справедливости

09 февраля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поблагодарил судей за самоотверженность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы, при этом сами суды должны работать быстрее. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. «Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Возникают не только новые задачи, но и новые сложные вызовы», — отметил он. Расшифровка совещания содержится на официальном сайте президента РФ. В ходе совещания Путин поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп, пишет Life . приводит слова российского лидера MK.RU . Президент РФ также обратил внимание на то, что проводился анализ рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений, прав потребителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, которые обращаются в суд, должны получать справедливое решение их проблемы, при этом сами суды должны работать быстрее. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов. «Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение. Возникают не только новые задачи, но и новые сложные вызовы», — отметил он. Расшифровка совещания содержится на официальном сайте президента РФ. В ходе совещания Путин поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп, пишет Life. приводит слова российского лидера MK.RU. Президент РФ также обратил внимание на то, что проводился анализ рассмотрения дел, связанных с защитой прав детей, прав граждан в сфере трудовых отношений, прав потребителей.