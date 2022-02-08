В Тюмени после падения с высоты погиб подросток

Ребенок упал с 11 этажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улице Сперанского в Тюмени с 11 этажа выпал 16-летний мальчик, он погиб. Об этом URA.RU сообщили свидетели произошедшего.

«Сегодня с 11 этажа на Сперанского упал парень. 16 лет ему. Насмерть, конечно, зрелище жуткое», — рассказал URA.RU один из очевидцев трагедии.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области агентству сообщили, что в настоящее время силовики выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Как ранее писало агентство, 3 февраля другой подросток упал с 14 этажа.