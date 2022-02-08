08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Тюмени после падения с высоты погиб подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок упал с 11 этажа Фото:

На улице Сперанского в Тюмени с 11 этажа выпал 16-летний мальчик, он погиб. Об этом URA.RU сообщили свидетели произошедшего.

«Сегодня с 11 этажа на Сперанского упал парень. 16 лет ему. Насмерть, конечно, зрелище жуткое», — рассказал URA.RU один из очевидцев трагедии.

В следственном управлении СК РФ по Тюменской области агентству сообщили, что в настоящее время силовики выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Как ранее писало агентство, 3 февраля другой подросток упал с 14 этажа.

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На улице Сперанского в Тюмени с 11 этажа выпал 16-летний мальчик, он погиб. Об этом URA.RU сообщили свидетели произошедшего. «Сегодня с 11 этажа на Сперанского упал парень. 16 лет ему. Насмерть, конечно, зрелище жуткое», — рассказал URA.RU один из очевидцев трагедии. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области агентству сообщили, что в настоящее время силовики выясняют обстоятельства произошедшей трагедии. Как ранее писало агентство, 3 февраля другой подросток упал с 14 этажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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