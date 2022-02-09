09 февраля 2022
08 февраля 2022

В тюменском селе землю отравили опасным веществом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замер губины земли на клумбах. Екатеринбург
В земле возле водоема нашли следы ртути Фото:

В районе реки Иртыш в Полуяновском сельском поселении (Тобольский район Тюменской области) прошедшей осенью обнаружили почву, загрязненную ртутью, однако утилизируют опасную землю только сейчас. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В сентябре 2021 года в Тобольском районе произошло частичное обрушение берега реки Иртыш. На месте обвала было обнаружено ртутьсодержащее вещество. В связи с загрязнением почвы глава Тобольского района (Леонид Митрюшкин — прим. URA.RU) получил предписание. С целью недопущения негативных последствий для здоровья людей было необходимо вывезти и утилизировать грунт с ртутью», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Загрязненную землю обнаружили на территории Полуяновского сельского поселения. Почву вывезли, однако к утилизации приступят лишь спустя месяцы. Так, в конце января 2022 года губернатор Александр Моор распорядился выделить на эти цели 6,4 млн рублей из бюджета региона.

«В настоящее время отходы упакованы в герметичные контейнеры, которые находятся под охраной. В администрации Тобольского района идет подготовка к аукциону по выбору специализированной подрядной организации», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

По данным оперативного штаба, причины, по которым ртуть оказалась в почве, властям неизвестны. URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В районе реки Иртыш в Полуяновском сельском поселении (Тобольский район Тюменской области) прошедшей осенью обнаружили почву, загрязненную ртутью, однако утилизируют опасную землю только сейчас. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона. «В сентябре 2021 года в Тобольском районе произошло частичное обрушение берега реки Иртыш. На месте обвала было обнаружено ртутьсодержащее вещество. В связи с загрязнением почвы глава Тобольского района (Леонид Митрюшкин — прим. URA.RU) получил предписание. С целью недопущения негативных последствий для здоровья людей было необходимо вывезти и утилизировать грунт с ртутью», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области. Загрязненную землю обнаружили на территории Полуяновского сельского поселения. Почву вывезли, однако к утилизации приступят лишь спустя месяцы. Так, в конце января 2022 года губернатор Александр Моор распорядился выделить на эти цели 6,4 млн рублей из бюджета региона. «В настоящее время отходы упакованы в герметичные контейнеры, которые находятся под охраной. В администрации Тобольского района идет подготовка к аукциону по выбору специализированной подрядной организации», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета. По данным оперативного штаба, причины, по которым ртуть оказалась в почве, властям неизвестны. URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...