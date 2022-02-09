В тюменском селе землю отравили опасным веществом

В земле возле водоема нашли следы ртути Фото: Анна Майорова © URA.RU

В районе реки Иртыш в Полуяновском сельском поселении (Тобольский район Тюменской области) прошедшей осенью обнаружили почву, загрязненную ртутью, однако утилизируют опасную землю только сейчас. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«В сентябре 2021 года в Тобольском районе произошло частичное обрушение берега реки Иртыш. На месте обвала было обнаружено ртутьсодержащее вещество. В связи с загрязнением почвы глава Тобольского района (Леонид Митрюшкин — прим. URA.RU) получил предписание. С целью недопущения негативных последствий для здоровья людей было необходимо вывезти и утилизировать грунт с ртутью», — рассказали URA.RU в оперативном штабе Тюменской области.

Загрязненную землю обнаружили на территории Полуяновского сельского поселения. Почву вывезли, однако к утилизации приступят лишь спустя месяцы. Так, в конце января 2022 года губернатор Александр Моор распорядился выделить на эти цели 6,4 млн рублей из бюджета региона.

«В настоящее время отходы упакованы в герметичные контейнеры, которые находятся под охраной. В администрации Тобольского района идет подготовка к аукциону по выбору специализированной подрядной организации», — рассказали URA.RU в пресс-службе муниципалитета.

По данным оперативного штаба, причины, по которым ртуть оказалась в почве, властям неизвестны. URA.RU направило запрос в управление Росприроднадзора по Тюменской области.

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