Главный гериатр Минздрава РФ: коронавирус провоцирует деменцию

09 февраля 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Коронавирус способствует нарушению памяти и провоцирует болезнь Альцгеймера Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей, перенесших коронавирус, может развиваться риск развития болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции (старческого слабоумия). Об этом заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на конференции в пресс-центре «Россия Сегодня». По ее словам, после COVID-19 в организме человека нарушается обмен тау-белка, влияющий на нарушение памяти человека. «Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия», — пояснила Ткачева. Слова специалиста передает «Российская газета». При этом она обратила внимание, что вирус вариабельный и заболевание протекает у всех по-разному, поэтому у одних СOVID-19 может спровоцировать болезнь Альцгеймера, у других — нет. «Утверждать, что все переболевшие коронавирусом начнут стареть быстрее, нельзя, процесс старения слишком сложный», — уточнила гериатр. Ранее замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин заявил, что по окончании пандемии коронавируса мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Отмечается, что такие выводы сделаны на основании исследований изменений в мозге людей, которые умерли от COVID. Однако Ольга Ткачева не согласилась с ученым, подчеркнув, что «это не доказанный факт, а гипотеза». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей, перенесших коронавирус, может развиваться риск развития болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции (старческого слабоумия). Об этом заявила главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на конференции в пресс-центре «Россия Сегодня». По ее словам, после COVID-19 в организме человека нарушается обмен тау-белка, влияющий на нарушение памяти человека. «Человек может заметить это по своему состоянию: в голове как будто туман, нарушается память, затормаживается мыслительный процесс, нарушается сон, возникает депрессия», — пояснила Ткачева. Слова специалиста передает «Российская газета». При этом она обратила внимание, что вирус вариабельный и заболевание протекает у всех по-разному, поэтому у одних СOVID-19 может спровоцировать болезнь Альцгеймера, у других — нет. «Утверждать, что все переболевшие коронавирусом начнут стареть быстрее, нельзя, процесс старения слишком сложный», — уточнила гериатр. Ранее замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин заявил, что по окончании пандемии коронавируса мир ждет волна нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и рассеянного склероза. Отмечается, что такие выводы сделаны на основании исследований изменений в мозге людей, которые умерли от COVID. Однако Ольга Ткачева не согласилась с ученым, подчеркнув, что «это не доказанный факт, а гипотеза».