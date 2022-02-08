Челябинская блогерша рассказала, каким подписчикам раздает деньги

Блогерша назвала интернет-попрошаек инфоцыганами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Популярная блогерша и стендап комик из Челябинска Наталья Краснова рассказала, как она выбирает подписчиков, которые получат от нее денежный приз. Наталья призналась, что для своих подарков она выбирает людей, которые не жалуются ей на свою жизнь.

«Когда человек счастлив и транслирует это, то хочется его наградить. Множество людей стали писать, что у них в жизни все круто. Пусть они и врут, но, когда они пишут о том, что счастливы, начинаешь в это верить», — рассказала блогерша в интервью для YouTube-канала «Макарена».

Краснова добавила, что она несколько раз становилась жертвой мошенников. По ее словам, она перевела около 25 тысяч одному из подписчиков, который жаловался, что не имеет средств на покупку дров для обогрева дома. Блогерша назвала это инфоцыганством.

В июне 2018 года в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Наталья Краснова поинтересовалась, когда блогинг станет профессией. Президент пояснил, что если речь идет о постоянной работе, то государство настроено на то, чтобы формализовать это соответствующим образом.