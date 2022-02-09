Банк пермского олигарха решил наказать строительную компанию

Компания задолжала банку более 18 миллионов рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Банк «Урал ФД» (АО КБ «Урал ФД»), подконтрольный структурам пермского олигарха Андрея Кузяева, добивается банкротства компании «Трест УСМ-СМУ 7». Заявление кредитно-финансовой организацией подано в Арбитражный суд Пермского края, указано на сайте суда.

«От АО КБ „Урал ФД“ (заявитель) поступило заявление о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Трест Уралстальконструкция-СМУ 7“ (должник)», — говорится в определении суда. Свои требования банк обосновывает образовавшейся задолженностью компании перед ним в сумме 18,3 млн рублей. Рассмотрение заявления назначено на 14 февраля. По данным Федеральной налоговой службы, ООО «Трест УСМ-СМУ 7» зарегистрировано в Перми в 2011 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий.

Согласно ресурсу banki.ru, банк «Урал ФД» занимает 133 место среди российских банков и первое среди пермских по ключевым показателям деятельности. Его кредитный рейтинг оценивается экспертами как «стабильный» (ruBBB-). Ранее банк добился в суде запрета компании «Камастрой» распоряжаться собственным имуществом. «Камастрой» выступала субподрядчиком по строительству домов в правобережной части Березников для переселенцев из зоны провала.

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