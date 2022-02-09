Источник: Жириновского отправят лечиться за границу

09 февраля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Если Владимиру Жириновскому станет хуже, его повезут в Израиль или Германию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже, сообщили URA.RU источники, близкие к ЛДПР. «Такой вариант есть, но далеко не единственный. Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», — уточняют инсайдеры. Источники также пояснили, что Жириновского могут транспортировать в Израиль или Германию. «С недоверием к нашей системе здравоохранения это никоим образом не связано», — заключил собеседник агентства. О том, что Жириновский заразился «Омикроном», официально заявили в Минздраве РФ. «Состояние Жириновского, у которого выявлен „омикрон“, стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь», — отметили специалисты Минздрава в беседе с РИА «Новости». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT. Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев пояснил URA.RU, что Жириновский заболел коронавирусом несмотря на вакцинацию, потому что его иммунитет ослаб из-за многочисленных прививок. Вирусолог посоветовал никому столько раз не прививаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже, сообщили URA.RU источники, близкие к ЛДПР. «Такой вариант есть, но далеко не единственный. Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», — уточняют инсайдеры. Источники также пояснили, что Жириновского могут транспортировать в Израиль или Германию. «С недоверием к нашей системе здравоохранения это никоим образом не связано», — заключил собеседник агентства. О том, что Жириновский заразился «Омикроном», официально заявили в Минздраве РФ. «Состояние Жириновского, у которого выявлен „омикрон“, стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь», — отметили специалисты Минздрава в беседе с РИА «Новости». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT. Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев пояснил URA.RU, что Жириновский заболел коронавирусом несмотря на вакцинацию, потому что его иммунитет ослаб из-за многочисленных прививок. Вирусолог посоветовал никому столько раз не прививаться.