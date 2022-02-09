Источник: Жириновского отправят лечиться за границу

Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже, сообщили URA.RU источники, близкие к ЛДПР.
«Такой вариант есть, но далеко не единственный. Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», — уточняют инсайдеры.
Источники также пояснили, что Жириновского могут транспортировать в Израиль или Германию. «С недоверием к нашей системе здравоохранения это никоим образом не связано», — заключил собеседник агентства.
О том, что Жириновский заразился «Омикроном», официально заявили в Минздраве РФ. «Состояние Жириновского, у которого выявлен „омикрон“, стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь», — отметили специалисты Минздрава в беседе с РИА «Новости».
Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT.
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев пояснил URA.RU, что Жириновский заболел коронавирусом несмотря на вакцинацию, потому что его иммунитет ослаб из-за многочисленных прививок. Вирусолог посоветовал никому столько раз не прививаться.
Лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского могут отправить за границу, чтобы вылечить от коронавируса. Однако этот вариант станет реальным, если политику станет хуже, сообщили URA.RU источники, близкие к ЛДПР. «Такой вариант есть, но далеко не единственный. Понятное дело, что сейчас вся отечественная медицина будет бороться за спасение жизни Владимира Вольфовича. Однако соратники, семья и спонсоры лидера ЛДПР не исключают и вариант с его перевозкой за границу», — уточняют инсайдеры. Источники также пояснили, что Жириновского могут транспортировать в Израиль или Германию. «С недоверием к нашей системе здравоохранения это никоим образом не связано», — заключил собеседник агентства. О том, что Жириновский заразился «Омикроном», официально заявили в Минздраве РФ. «Состояние Жириновского, у которого выявлен „омикрон“, стабильное, ему оказывается вся необходимая помощь», — отметили специалисты Минздрава в беседе с РИА «Новости». Другие источники URA.RU сообщают, что лидер партии уже находится на аппарате ИВЛ. Его состояние оценивается как тяжелое, пишет RT. Утром 9 февраля ряд СМИ сообщил, что политик, который ранее заявлял, что привился от коронавируса восемь раз, госпитализирован в ЦКБ. У него обнаружена пневмония и 50-75% поражение легких, напоминает «Национальная служба новостей». Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев пояснил URA.RU, что Жириновский заболел коронавирусом несмотря на вакцинацию, потому что его иммунитет ослаб из-за многочисленных прививок. Вирусолог посоветовал никому столько раз не прививаться.