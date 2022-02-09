Академик Зверев: Жириновский загубил иммунитет частыми прививками

09 февраля 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Владимира Жириновского госпитализировали из-за плохого самочувствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог заразиться коронавирусной инфекцией несмотря на то, что до этого поставил восемь прививок. Причина — в ослабленном иммунитете политика. Так считает академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, своим мнением он поделился с URA.RU. «Если речь идет о вакцине „Спутник“, там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — сказал специалист. Ранее сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. При этом в пресс-службе партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать. Ранее источник URA.RU заявлял о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%. Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог заразиться коронавирусной инфекцией несмотря на то, что до этого поставил восемь прививок. Причина — в ослабленном иммунитете политика. Так считает академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, своим мнением он поделился с URA.RU. «Если речь идет о вакцине „Спутник“, там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — сказал специалист. Ранее сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. При этом в пресс-службе партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать. Ранее источник URA.RU заявлял о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%. Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года.