Академик Зверев: Жириновский загубил иммунитет частыми прививками

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, жириновский владимир
Владимира Жириновского госпитализировали из-за плохого самочувствия Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог заразиться коронавирусной инфекцией несмотря на то, что до этого поставил восемь прививок. Причина — в ослабленном иммунитете политика. Так считает академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, своим мнением он поделился с URA.RU.

«Если речь идет о вакцине „Спутник“, там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. При этом в пресс-службе партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать. Ранее источник URA.RU заявлял о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%.

Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года.

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог заразиться коронавирусной инфекцией несмотря на то, что до этого поставил восемь прививок. Причина — в ослабленном иммунитете политика. Так считает академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, своим мнением он поделился с URA.RU. «Если речь идет о вакцине „Спутник“, там уже живой аденовирус, там же тоже иммунитет образуется. Как это все работает? Никто таких экспериментов на людях не проводил. Я не советую никому столько раз прививаться», — сказал специалист. Ранее сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. При этом в пресс-службе партии сообщили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать. Ранее источник URA.RU заявлял о том, что Жириновский мог заразиться «омикрон»-штаммом коронавируса. Кроме того, в ряде СМИ появилась информация, что степень поражения легких политика может достигать 50—75%. Лидер ЛДПР поставил себе восьмую прививку от коронавируса в начале года. Первую прививку он сделал в сентябре 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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