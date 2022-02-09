Какие европейские страны отменяют коронавирусные ограничения. Список

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Страны Европы постепенно отменяют ограничения для граждан Фото:
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Коронавирус COVID-19

Шесть европейских стран отменили коронавирусные ограничения или значительно смягчили их. Среди государств — Швеция, Дания, Норвегия и Чехия.

«Власти Швеции отменили с 9 февраля все коронавирусные ограничения. Людям с симптомами простуды не нужно сдавать тест на коронавирус, достаточно остаться дома», — отмечает ТАСС.

Где еще отменяют ковид-ограничения:

  • В Дании уже заработали кинотеатры, музеи и театры. Граждане должны носить маски в больницах и домах престарелых, а все общественные места, в том числе общепит, не ограничиваются числом присутствующих. Соблюдать социальную дистанцию больше не придется.
  • В Норвегии пока только готовятся отменить ограничения. Это планируется сделать с 17 февраля. Студенты колледжей и университетов возвращаются с дистанционного обучения. С 1 февраля перестало действовать ограничение на посещение общественных мест.
  • В Финляндии открылись театры, кино и выставки. С 14 февраля ограничение на количество граждан в общественных местах отменят. Для прибывающих из Евросоюза и Шенгенской зоны перестают действовать ограничения на въезд.
  • Великобритания отказалась от ограничительных мер в начале этого года. Люди больше не носят маски в общественном транспорте, они вышли с удаленной работы в офисы. Кроме того, планируется отменить карантин для заболевших коронавирусной инфекцией с 24 марта.
  • В Чехии анонсировали снятие всех ограничений с 1 марта, кроме отсутствия масок в общественных местах, пишет MK.RU. К маю власти хотят отменить предоставление ковид-сертификатов об иммунном статусе в общепите и при посещении культурно-развлекательных мероприятий.

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Шесть европейских стран отменили коронавирусные ограничения или значительно смягчили их. Среди государств — Швеция, Дания, Норвегия и Чехия. «Власти Швеции отменили с 9 февраля все коронавирусные ограничения. Людям с симптомами простуды не нужно сдавать тест на коронавирус, достаточно остаться дома», — отмечает ТАСС. Где еще отменяют ковид-ограничения:
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© Служба новостей «URA.RU»
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