09 февраля 2022

Россиянам рассказали о прибавке к пенсии с 1 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибавку смогут получить военные пенсионеры и пожилые люди, которым исполнится 80 лет Фото:

11 февраля Совет Федерации планирует принятие закона об индексации пенсий для военных пенсионеров, прибавку можно будет получить с 1 марта. Помимо этого, с 1 марта дополнительные выплаты смогут получить пожилые люди, которым исполнилось 80 лет.

«Прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. По закону им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается. Соответственно, в этом году прибавка будет в размере 6564, 31 рубля», — сообщает издание Life.

Ранее сообщалось, что нерабочим пенсионерам выплаты проиндексированы на 8,6% и начали поступать в феврале. Однако военных пенсионеров изменения пока не коснулись.

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11 февраля Совет Федерации планирует принятие закона об индексации пенсий для военных пенсионеров, прибавку можно будет получить с 1 марта. Помимо этого, с 1 марта дополнительные выплаты смогут получить пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. «Прибавку получат люди, которым исполнится 80 лет. По закону им повышают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Она удваивается. Соответственно, в этом году прибавка будет в размере 6564, 31 рубля», — сообщает издание Life. Ранее сообщалось, что нерабочим пенсионерам выплаты проиндексированы на 8,6% и начали поступать в феврале. Однако военных пенсионеров изменения пока не коснулись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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