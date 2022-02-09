Политолог назвал возможного преемника Жириновского

10 февраля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Политолог предположил, что главой партии может стать Дмитрий Медведев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким предположением поделился с URA.RU политолог Максим Жаров. «Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров. Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками. Жириновский вакцинировался от коронавируса восемь раз. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким предположением поделился с URA.RU политолог Максим Жаров. «Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров. Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками. Жириновский вакцинировался от коронавируса восемь раз.