09 февраля 2022

Политолог назвал возможного преемника Жириновского

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выборы 2021. Москва, папка, выборы, лдпр, лдпр логотип
Политолог предположил, что главой партии может стать Дмитрий Медведев Фото:

Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким предположением поделился с URA.RU политолог Максим Жаров.

«Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров.

Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками. Жириновский вакцинировался от коронавируса восемь раз.

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Партию ЛДПР может возглавить заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким предположением поделился с URA.RU политолог Максим Жаров. «Без Жириновского ЛДПР мало что из себя представляет. Скорее всего, при самом худшем развитии событий партию отдадут кому-то из „настоящих либералов“. Уже давно ходят слухи, что эту партию хотят „сделать“ под Дмитрия Медведева. Сейчас он в Совбезе и является одним из лидеров ЕР, но тем не менее если будет конфигурация с переформатированием в ЕР с ее ребрендингом (в том числе, она будет производиться в связке с ребрендингом ЛДПР). Здесь будет появление Медведева или кого-то из близких ему людей во главе ЛДПР весьма вероятно», — сообщил Жаров. Ранее сообщалось, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Вирусолог Виталий Зверев заявил, что депутат загубил свой иммунитет прививками. Жириновский вакцинировался от коронавируса восемь раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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