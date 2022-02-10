По словам матери погибшего, в части зафиксированы случаи издевательства над солдатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Челябинска погиб во время срочной службы в армии, 10 февраля состоятся его похороны. Мать погибшего обвиняет руководство военной части. По ее словам, сына отравили антифризом.

«Его отравили в части, в Мулино, Нижегородская область. Продержали там сутки. Поняв, что сами не спасут, пять часов везли на реанимобиле в московский госпиталь. Произошло все 23 января, а 4 февраля моего сыночка не стало», — написала мать солдата у себя на странице во «ВКонтакте».

Женщина добавила, что в воинской части, где служил ее сын, зафиксированы случаи издевательства над солдатами. По ее словам, в части у ребят вымогают деньги и телефоны, заставляют брать микрозаймы.

Корреспондент URA.RU связался с матерью погибшего. Женщина ответила, что свяжется с агентством после похорон.

URA.RU направило запрос в Западный военный округ ВС РФ. На момент публикации ответа не последовало.

Мать опубликовала фото погибшего сына Скрин: Ольга Бочкарева «ВКонтакте»