Фельдшер Шадринской детской больницы получил благодарственное письмо президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Будучи студентом, шадринец отличился как волонтер в период эпидемии коронавирусной инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Шадринска.

«Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“. Будучи студентом, он принимал участие в акции в качестве волонтера-медика. Оказывал поддержку пожилым людям, инвалидам, одиноким и многодетным семьям, помощь в разгрузке и доставке льготных препаратов, лекарств, средств индивидуальной защиты, наборов продуктов питания. За время работы штаба, он не пропустил ни одного дня», — рассказали в пресс-службе администрации города Шадринска.

В мэрии уточнили, что фельдшер награжден за работу волонтером-медиком в 2020 году. Благодарственное письмо Кычеву вручили 9 февраля. Такое же письмо получили замдекана факультета Физической культуры ШГПУ Наталья Постникова и выпускник Шадринского медколледжа Андрей Чернышов, который в настоящее время находится в другом городе на обучении.

Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев получил благодарственное письмо от президента РФ фото: группа «Шадринск — часть России» во «ВКонтакте»