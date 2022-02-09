09 февраля 2022
08 февраля 2022

Путин наградил курганского медика. Фото

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Фельдшер Шадринской детской больницы получил благодарственное письмо президента Владимира Путина Фото:

Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Будучи студентом, шадринец отличился как волонтер в период эпидемии коронавирусной инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Шадринска.

«Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“. Будучи студентом, он принимал участие в акции в качестве волонтера-медика. Оказывал поддержку пожилым людям, инвалидам, одиноким и многодетным семьям, помощь в разгрузке и доставке льготных препаратов, лекарств, средств индивидуальной защиты, наборов продуктов питания. За время работы штаба, он не пропустил ни одного дня», — рассказали в пресс-службе администрации города Шадринска.

В мэрии уточнили, что фельдшер награжден за работу волонтером-медиком в 2020 году. Благодарственное письмо Кычеву вручили 9 февраля. Такое же письмо получили замдекана факультета Физической культуры ШГПУ Наталья Постникова и выпускник Шадринского медколледжа Андрей Чернышов, который в настоящее время находится в другом городе на обучении.

Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев получил благодарственное письмо от президента РФ

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Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Будучи студентом, шадринец отличился как волонтер в период эпидемии коронавирусной инфекции, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Шадринска. «Фельдшер Шадринской детской больницы Олег Кычев награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации за бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции взаимопомощи „Мы вместе“. Будучи студентом, он принимал участие в акции в качестве волонтера-медика. Оказывал поддержку пожилым людям, инвалидам, одиноким и многодетным семьям, помощь в разгрузке и доставке льготных препаратов, лекарств, средств индивидуальной защиты, наборов продуктов питания. За время работы штаба, он не пропустил ни одного дня», — рассказали в пресс-службе администрации города Шадринска. В мэрии уточнили, что фельдшер награжден за работу волонтером-медиком в 2020 году. Благодарственное письмо Кычеву вручили 9 февраля. Такое же письмо получили замдекана факультета Физической культуры ШГПУ Наталья Постникова и выпускник Шадринского медколледжа Андрей Чернышов, который в настоящее время находится в другом городе на обучении.
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