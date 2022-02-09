09 февраля 2022
08 февраля 2022

Топ-менеджеру крупнейшего застройщика Перми грозит 6 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Алевтину Романову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Фото:

Прокуратура просит шесть лет лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей для топ-менеджера строительной компании «Камская долина» Алевтины Романовой. Крупнейший застройщик Прикамья в 2019 году был признан банкротом. Романову, которая возглавляла совет директоров и была заместителем гендиректора, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«Будучи совладельцем группы компаний „Камская долина“ и зная о задолженности перед кредиторами на сумму около 1,5 млрд рублей, она в 2017—2018 годы решила расплатиться с подрядчиками чужими денежными средствами. Пять квартир в одном из домов ЖК „Весна“ по ул. Углеуральская, 27 в Перми были проданы четырем гражданам и АО „Меакир“ (Березники) по договорам с ООО „ИПК“, подконтрольным Романовой», — сообщает «РБК-Пермь». По факту эти квартиры уже принадлежали другой компании — ООО «Гран» из ГК «Риал», а ООО «ИПК» имело признаки фирмы-однодневки, уточняет издание.

Романова вины не признает. По ее словам, все ее действия были направлены на то, чтобы расплатиться с дольщиками и спасти компанию от банкротства.

Уголовное дело о мошенничестве с участием Романовой слушается в суде с августа 2021 года. «Камскую долину» признали банкротом в мае 2018 года. Основным кредитором стал Сбербанк, которому застройщик задолжал 1 млрд рублей. До 2016 года компания считалась крупнейшим девелопером Перми.

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Прокуратура просит шесть лет лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей для топ-менеджера строительной компании «Камская долина» Алевтины Романовой. Крупнейший застройщик Прикамья в 2019 году был признан банкротом. Романову, которая возглавляла совет директоров и была заместителем гендиректора, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. «Будучи совладельцем группы компаний „Камская долина“ и зная о задолженности перед кредиторами на сумму около 1,5 млрд рублей, она в 2017—2018 годы решила расплатиться с подрядчиками чужими денежными средствами. Пять квартир в одном из домов ЖК „Весна“ по ул. Углеуральская, 27 в Перми были проданы четырем гражданам и АО „Меакир“ (Березники) по договорам с ООО „ИПК“, подконтрольным Романовой», — сообщает «РБК-Пермь». По факту эти квартиры уже принадлежали другой компании — ООО «Гран» из ГК «Риал», а ООО «ИПК» имело признаки фирмы-однодневки, уточняет издание. Романова вины не признает. По ее словам, все ее действия были направлены на то, чтобы расплатиться с дольщиками и спасти компанию от банкротства. Уголовное дело о мошенничестве с участием Романовой слушается в суде с августа 2021 года. «Камскую долину» признали банкротом в мае 2018 года. Основным кредитором стал Сбербанк, которому застройщик задолжал 1 млрд рублей. До 2016 года компания считалась крупнейшим девелопером Перми.
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