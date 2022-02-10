«Чемпионат»: Валиева продолжит Олимпиаду и сохранит «золото»

Камила Валиева сохранит золото на Олимпиаде, рассказал «Чемпионат» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

С российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение за подозрение в допинге. Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил «Чемпионат». Однако в Международном агентстве допинг-тестирования информацию пока не подтвердили.

«Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микродозе. Впоследствии команде юристов удалось снять отстранение Камилы. Несмотря на это, на данное решение еще может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд», — передает издание.

В то же время Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в курсе ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Однако никаких решений агентство на настоящий момент не публиковало, заявили ТАСС в пресс-службе ITA.

Telegram-канал «Эхо» передавал, что Камилу Валиеву не отстранили от дальнейших соревнований на Олимпиаде, спортсменка вышла на тренировку. Об этом каналу рассказала пресс-атташе российской Федерации фигурного катания на коньках Ольга Ермолина.

Ранее появилась информация, что Камилу Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде. В допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный препарат. В издании «Спорт-Экспресс» сообщили, что это препарат для сердца, который не влияет на повышение спортивных результатов.

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