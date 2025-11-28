В Кургане водитель сбил пешехода, перебегавшего дорогу перед машиной. Видео
Курганец попал в больницу после перехода дороги в неположенном месте
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане на улице Мостостроителей произошла авария: водитель автомобиля наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 19-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кургана.
«Водитель автомобиля „Nissan Nessa“ двигался по улице Мостостроителей и совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Кургана.
Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила — пешеходам рекомендуют переходить дорогу лишь по пешеходным переходам и убедиться в безопасности. Также взрослым советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы водители могли заметить пешеходов в темное время.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- Альберт28 ноября 2025 10:21Эффектный суицид.
- Гость28 ноября 2025 10:19Сколько правила не объясняй, все равно найдутся те, кто с девизом - а мне повезет! побежит через дорогу в неположенном месте. Особенно люди в темное время суток - это настоящий квест. Нет никаких светоотражающих элементов, бегут со всех ног, причем ладно бы дети еще были, дак взрослые люди, даже в возрасте уже переходят. Мальчику скорейшего выздоровления. Берегите себя.
- Аня28 ноября 2025 10:17Меня убивают некоторые пешеходы, которые не могут дойти до пешеходного, который находится в двух шагах и переходит дорогу в неположенном месте. Куда они все торопятся не пойму - на тот свет что ли? А почему водители должны потом с этим грузом жить? Почему никто не думает об этом? Лучше потратьте две минуты, опоздайте, но перейдите вы дорогу в положенном месте, за то точно целым и невредимым дойдешь.