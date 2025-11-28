Курганец попал в больницу после перехода дороги в неположенном месте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане на улице Мостостроителей произошла авария: водитель автомобиля наехал на пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП 19-летний молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кургана.

«Водитель автомобиля „Nissan Nessa“ двигался по улице Мостостроителей и совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Обстоятельства и причины ДТП сейчас устанавливаются», — рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Кургана.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила — пешеходам рекомендуют переходить дорогу лишь по пешеходным переходам и убедиться в безопасности. Также взрослым советуют использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы водители могли заметить пешеходов в темное время.