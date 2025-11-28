Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Курганец отдаст грузовик и полмиллиона за то, что незаконно вырубил 20 берез

28 ноября 2025 в 10:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганцу вынесли приговор за рубку берез в городе Петухово

Курганцу вынесли приговор за рубку берез в городе Петухово

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Петухово (Курганская область) вынесен приговор по делу об особо крупной незаконной рубке леса. Мужчина признан виновным в срубке 20 берез и получил 2 года условно. Также у него заберут грузовой автомобиль и ему придется выплатить около полумиллиона рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

«В июле 2021 года с использованием бензопилы и грузового автомобиля мужчина незаконно срубил 20 сырорастущих берез на территории Петуховского лесничества, причинив ущерб лесному фонду РФ в размере 493 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, запрет на деятельность по заготовке древесины и конфискацию автомобиля, — сообщила кургаснкая прокуратура в своем telegram-канале.

Кроме того, с виновного взыскали 493 тысячи рублей в пользу бюджета Петуховского муниципального образования для компенсации ущерба.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал