Курганец отдаст грузовик и полмиллиона за то, что незаконно вырубил 20 берез
Курганцу вынесли приговор за рубку берез в городе Петухово
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В городе Петухово (Курганская область) вынесен приговор по делу об особо крупной незаконной рубке леса. Мужчина признан виновным в срубке 20 берез и получил 2 года условно. Также у него заберут грузовой автомобиль и ему придется выплатить около полумиллиона рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
«В июле 2021 года с использованием бензопилы и грузового автомобиля мужчина незаконно срубил 20 сырорастущих берез на территории Петуховского лесничества, причинив ущерб лесному фонду РФ в размере 493 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, запрет на деятельность по заготовке древесины и конфискацию автомобиля, — сообщила кургаснкая прокуратура в своем telegram-канале.
Кроме того, с виновного взыскали 493 тысячи рублей в пользу бюджета Петуховского муниципального образования для компенсации ущерба.
