Фонд святой Екатерины помог подростку, повредившему позвоночник

Владимиру Архипову сейчас предстоит нарастить мышцы спины, рук и воспитать выносливость к базовым нагрузкам Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Учредитель Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин, как представитель благотворительной организации, взял на себя расходы по реабилитации 16-летнего Владимира Архипова, получившего осколочный перелом шейного позвонка, в результате которого юноша получил паралич рук и ног. Подробностями реабилитации с URA.RU поделились в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«Фонд святой Екатерины оказывает помощь в реабилитации 16-летнего танцора Владимира Архипова, который получил травму в июле во время купания в водоеме. Последний прыжок в воду оказался роковым для юноши, когда „ноги догнали голову“, и закончился осколочным переломом шестого шейного позвонка», — говорится в сообщении.

В Фонде уточняют, что юноше успешно прооперировали позвоночник, Владимир прошел несколько курсов по реабилитации, которые начали возвращать ему чувствительность в теле. К настоящему времени, подросток уже может самостоятельно сидеть, переворачиваться, в ногах появилось движение. Для дальнейшей работы и восстановления организма юноши было необходимо оплатить работу узкоспециализированных врачей, в связи с чем мама Владимира обратилась за помощью в Фонд святой Екатерины.

Владимиру Архипову сейчас предстоит нарастить мышцы спины, рук и воспитать выносливость к базовым нагрузкам. По словам руководителя клиники Ирины Волковой, в которой находится подросток, Владимир замотивирован к реабилитации. Владимир занимается с желанием и хорошим настроем, у него есть реабилитационный потенциал, — подчеркивает Волкова.

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

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