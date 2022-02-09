09 февраля 2022
08 февраля 2022

Житель Тюменской области получил вилкой в глаз во время вечеринки

© Служба новостей «URA.RU»
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Гастропаб «Гастроли». Екатеринбург, нож, вилка, столовые приборы, питание
Пьяный сосед решил использовать столовый прибор не по назначению Фото:

Пьяная ссора закончилась для жителя тюменской деревни серьезной травмой: ему в глаз воткнули вилку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«52-летний пострадавший распивал алкоголь с ранее судимым соседом. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Гость взял вилку, и воткнул ее в глаз хозяину квартиры, после чего ушел к себе домой», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Нападение произошло в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района. Пострадавшего доставили в больницу, и уже медики сообщили о произошедшем силовикам.

Преступника вскоре задержали, 43-летний мужчина во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Пьяная ссора закончилась для жителя тюменской деревни серьезной травмой: ему в глаз воткнули вилку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «52-летний пострадавший распивал алкоголь с ранее судимым соседом. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Гость взял вилку, и воткнул ее в глаз хозяину квартиры, после чего ушел к себе домой», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Нападение произошло в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района. Пострадавшего доставили в больницу, и уже медики сообщили о произошедшем силовикам. Преступника вскоре задержали, 43-летний мужчина во всем признался. В отношении него возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, по которому ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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