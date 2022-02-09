Молодым матерям из ХМАО раздадут по 15 тысяч рублей

Власти ХМАО одобрили выплаты молодым матерям за первого ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО на заседании правительства одобрили единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей для молодых матерей, родивших первого ребенка. Соответсвующее постановление опубликовано на сайте региональных властей.

«Порядок определяет условия и механизм предоставления единовременной выплаты женщинам в возрасте до 35 лет включительно, имеющим место жительства в ХМАО, при рождении с 1 января 2022 года первого ребенка и регистрации его рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния ХМАО. При одновременном рождении двух и более детей единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка», — сказано в документе.

Выплата будет начисляться автоматически «Центром социальных выплат» ХМАО после получения информации о регистрации рождения ребенка. Женщины, которые родили первенца до 2022 года, получить выплату не смогут.