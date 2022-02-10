Врачи назвали причины частого заражения детей «Омикроном»

11 февраля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

«Омикрон» стал легче распространятся по клеткам человека Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм коронавируса «Омикрон» стал легче заражать детей, поскольку для проникновения в клетку организма ему не требуется человеческая протеаза, которая есть только у взрослых людей и нужна была другим вариациям COVID-19 для активации S-белка. Об этом в разговоре с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев. «Всем предыдущим штаммам для проникновения в клетки нужно было не просто случайно столкнуться с ангиотензинпревращающим ферментом, что называется АПФ2, но нужно было еще использовать человеческую протеазу. Она называется TMPRSS2, которая есть у взрослых людей. Новому штамму „Омикрон“, это касается и первого варианта, и стелс-варианта, который именуется BA.2, эта протеаза уже не нужна. Он благодаря этому, может легко соединятся не только с ангиотензинпревращающим ферментом взрослых, но и с АПФ2 у детей», — сказал Павел Хорошев. Как объяснил невролог, АПФ2 важен для клеток. «Ангиотензинпревращающий фермент очень важен для клеток. Он нужен для обмена аминокислотами, он нужен, если мы говорим о сосудах, для того, чтобы регулировать тонус в сосудах. Абсолютное большинство клеток имеют АПФ2. Это касается и нейронов», — отметил специалист. Гендиректор компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с агентством высказал несколько гипотез, почему дети стали чаще болеть коронавирусом при «Омикроне». «Первое — увеличилось вирусовыделение в результате заражения „Омикроном“. Имеется в виду не только у детей, а у всех. То есть, на единицу времени большее количество вирусных частиц выделяется, соответственно, этого количества становится достаточно для того, чтобы заразить менее восприимчивых детей», — высказался эксперт. «Второй момент — нынешняя популяция детей в среднем является менее иммунной, чем популяция взрослых. Взрослые вакцинируются, и болели более активно, соответственно, дети оказываются восприимчивыми именно сейчас», — добавил Крючков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм коронавируса «Омикрон» стал легче заражать детей, поскольку для проникновения в клетку организма ему не требуется человеческая протеаза, которая есть только у взрослых людей и нужна была другим вариациям COVID-19 для активации S-белка. Об этом в разговоре с URA.RU врач-невролог Павел Хорошев. «Всем предыдущим штаммам для проникновения в клетки нужно было не просто случайно столкнуться с ангиотензинпревращающим ферментом, что называется АПФ2, но нужно было еще использовать человеческую протеазу. Она называется TMPRSS2, которая есть у взрослых людей. Новому штамму „Омикрон“, это касается и первого варианта, и стелс-варианта, который именуется BA.2, эта протеаза уже не нужна. Он благодаря этому, может легко соединятся не только с ангиотензинпревращающим ферментом взрослых, но и с АПФ2 у детей», — сказал Павел Хорошев. Как объяснил невролог, АПФ2 важен для клеток. «Ангиотензинпревращающий фермент очень важен для клеток. Он нужен для обмена аминокислотами, он нужен, если мы говорим о сосудах, для того, чтобы регулировать тонус в сосудах. Абсолютное большинство клеток имеют АПФ2. Это касается и нейронов», — отметил специалист. Гендиректор компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с агентством высказал несколько гипотез, почему дети стали чаще болеть коронавирусом при «Омикроне». «Первое — увеличилось вирусовыделение в результате заражения „Омикроном“. Имеется в виду не только у детей, а у всех. То есть, на единицу времени большее количество вирусных частиц выделяется, соответственно, этого количества становится достаточно для того, чтобы заразить менее восприимчивых детей», — высказался эксперт. «Второй момент — нынешняя популяция детей в среднем является менее иммунной, чем популяция взрослых. Взрослые вакцинируются, и болели более активно, соответственно, дети оказываются восприимчивыми именно сейчас», — добавил Крючков.