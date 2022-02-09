09 февраля 2022

В соцсети «ВКонтакте» призвали к самосуду над жителем ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальная сеть ВКонтакте. Курган, наушники, вконтакте, клавиатура, соцсеть, пк, мессенджер, персональный компьютер, социальная сеть, вк, интернет, компьютер, интернет зависимость
В соцсетях ХМАО пользователи призвали устроить самосуд над толкнувшим женщину жителем Фото:

В социальной сети «ВКонтакте» жители ХМАО обсуждают инцидент в Нижневартовске, где хулиган у выхода из магазина схватил за горло пожилую женщину и уронил ее на землю. Поступок жителя вызвал шквал негатива в социальной сети, а часть жителей пыталась узнать его местонахождение и устроить расправу.

«Нужно отдать его на растерзание родным», — написал Василий Лихачев. «В помещении ТЦ много камер. Покажите фото лица. Я рядом живу. Увижу — задушу», — грозит Артур Хайруллин. «Могу помочь ***** (избить) этого ***** (негодяя)», — пишет анонимный пользователь. «Отдайте его сыну. Пусть они его «простят» по-своему, — написала Галина Подобная.

Позже толкнувший пенсионерку человек был задержан полицией. Им оказался 28-летний местный житель, судимый за оборот наркотиков. Он объяснил, что был пьян и зол тем, что оставил дома кошелек. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Побои». В отделении полиции задержанный публично попросил у пострадавшей женщины прощения. Однако пользователей соцсети извинения не убедили и отношение к нему, судя по комментарием, не изменилось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В социальной сети «ВКонтакте» жители ХМАО обсуждают инцидент в Нижневартовске, где хулиган у выхода из магазина схватил за горло пожилую женщину и уронил ее на землю. Поступок жителя вызвал шквал негатива в социальной сети, а часть жителей пыталась узнать его местонахождение и устроить расправу. «Нужно отдать его на растерзание родным», — написал Василий Лихачев. «В помещении ТЦ много камер. Покажите фото лица. Я рядом живу. Увижу — задушу», — грозит Артур Хайруллин. «Могу помочь ***** (избить) этого ***** (негодяя)», — пишет анонимный пользователь. «Отдайте его сыну. Пусть они его «простят» по-своему, — написала Галина Подобная. Позже толкнувший пенсионерку человек был задержан полицией. Им оказался 28-летний местный житель, судимый за оборот наркотиков. Он объяснил, что был пьян и зол тем, что оставил дома кошелек. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Побои». В отделении полиции задержанный публично попросил у пострадавшей женщины прощения. Однако пользователей соцсети извинения не убедили и отношение к нему, судя по комментарием, не изменилось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...