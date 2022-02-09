Потерпевшему угрожали пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банда, которая избивала закладчиков и распространителей наркотиков в Перми состояла из трех 17-летних подростков и 19-летнего юноши. Данная информация размещена была размещена 10 февраля на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В 2021 году трое 17-летних жителей Свердловского района города Пермь и их 19-летний приятель в микрорайоне Юбилейный напали на ранее незнакомого 23-летнего жителя Пермского района. Они подозревали [его] в участии в незаконном сбыте наркотических средств и обмане организаторов сбыта наркотиков», — указано в сообщении.

Молодые люди избили потерпевшего руками, ногами и гаечным ключом, угрожали пистолетом, облили его лицо, «зеленкой», снимали процесс на видео и вымогали у него 100 тыс. рублей. Члены банды остановились только после того, как потерпевший согласился на их требования.

Нападавших задержали сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю и Следственного комитета региона при силовой поддержке бойцов Росгвардии. У одного из задержанных нашли пневматический пистолет, боксерские бинты и предметы одежды, которые он мог использовать во время нападения. Членов банды обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Ранее сообщалось, что потерпевших может быть несколько.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам