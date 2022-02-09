Молодежная банда в Перми избивала закладчиков

У группировки насчитали более 10 эпизодов Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

В Перми поймали банду молодых людей, которые избивали закладчиков и распространителей наркотиков. Группировка брала заказы в интернете от владельцев наркошопов, сообщает telegram-канал Shot. Избиения молодые люди записывали на видео.

«В Перми банда парней брала заказы на избиения проштрафившихся закладчиков», — сообщает telegram-канал. ОПГ действовала в течение полугода, на ее счету больше 10 эпизодов.

Члены ОПГ начали распространять в сети видео с жестокими наказаниями закладчиков с лета 2021 года. Позже этими записями заинтересовались следователи и вышли подозреваемых. Всем участникам группировки грозит от 17 до 20 лет лишения свободы.