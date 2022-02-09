09 февраля 2022
08 февраля 2022

Молодежная банда в Перми избивала закладчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016. Крым, драка, беспорядки
У группировки насчитали более 10 эпизодов Фото:

В Перми поймали банду молодых людей, которые избивали закладчиков и распространителей наркотиков. Группировка брала заказы в интернете от владельцев наркошопов, сообщает telegram-канал Shot. Избиения молодые люди записывали на видео.

«В Перми банда парней брала заказы на избиения проштрафившихся закладчиков», — сообщает telegram-канал. ОПГ действовала в течение полугода, на ее счету больше 10 эпизодов.

Члены ОПГ начали распространять в сети видео с жестокими наказаниями закладчиков с лета 2021 года. Позже этими записями заинтересовались следователи и вышли подозреваемых. Всем участникам группировки грозит от 17 до 20 лет лишения свободы.

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В Перми поймали банду молодых людей, которые избивали закладчиков и распространителей наркотиков. Группировка брала заказы в интернете от владельцев наркошопов, сообщает telegram-канал Shot. Избиения молодые люди записывали на видео. «В Перми банда парней брала заказы на избиения проштрафившихся закладчиков», — сообщает telegram-канал. ОПГ действовала в течение полугода, на ее счету больше 10 эпизодов. Члены ОПГ начали распространять в сети видео с жестокими наказаниями закладчиков с лета 2021 года. Позже этими записями заинтересовались следователи и вышли подозреваемых. Всем участникам группировки грозит от 17 до 20 лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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