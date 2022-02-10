В столице ХМАО закончился контракт на вывоз снега

11 февраля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске закончился контракт с подрядчиком на вывоз снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске закончился контракт на вывоз снега из межквартальных проездов. Подрядчик полностью исполнил условия договора, однако новый контракт еще не заключен. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «Есть контракт на вывоз снега с межквартальных проездов. По контракту было запланировано 120 тысяч кубов. Но поскольку зима очень снежная, и осадков выпало в несколько раз больше, чем обычно, то этот контракт был исполнен в полном объеме. Новый аукцион состоялся 9 февраля, контракт будет заключен приблизительно 21 февраля. Это касается только вывоза снега в межквартальных проездах, уборка будет проводиться», — сказали в администрации Ханты-Мансийска. И добавили, что основной контракт на уборку и вывоз снега с городских дорог, улиц, общественных террриторий и других объектов заключен на весь год с муниципальным подрядчиком МДЭП. «Основной контракт по уборке и вывозу снега на полигон продолжает действовать, поэтому никаких серьезных проблем не предвидится», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска массово жалуются на заваленные снегом дворы. При этом по словам жителей, некоторые места ни разу не убирались с начала зимнего сезона. Обращения были зафиксированы на сайте городских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Ханты-Мансийске закончился контракт на вывоз снега из межквартальных проездов. Подрядчик полностью исполнил условия договора, однако новый контракт еще не заключен. Об этом URA.RU рассказали в администрации Ханты-Мансийска. «Есть контракт на вывоз снега с межквартальных проездов. По контракту было запланировано 120 тысяч кубов. Но поскольку зима очень снежная, и осадков выпало в несколько раз больше, чем обычно, то этот контракт был исполнен в полном объеме. Новый аукцион состоялся 9 февраля, контракт будет заключен приблизительно 21 февраля. Это касается только вывоза снега в межквартальных проездах, уборка будет проводиться», — сказали в администрации Ханты-Мансийска. И добавили, что основной контракт на уборку и вывоз снега с городских дорог, улиц, общественных террриторий и других объектов заключен на весь год с муниципальным подрядчиком МДЭП. «Основной контракт по уборке и вывозу снега на полигон продолжает действовать, поэтому никаких серьезных проблем не предвидится», — заключили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска массово жалуются на заваленные снегом дворы. При этом по словам жителей, некоторые места ни разу не убирались с начала зимнего сезона. Обращения были зафиксированы на сайте городских властей.