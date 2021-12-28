Администрацию Ханты-Мансийска завалили жалобами на уборку снега

Жители Ханты-Мансийска жалуются на заваленные снегом дворы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска массово жалуются на заваленные снегом дворы. По заверениям жителей, некоторые места ни разу не убирались с начала зимнего сезона. Обращения зафиксированы на сайте городских властей.

«Вся улица завалена снегом. Невозможно подъехать к дому. Уборка снега никогда не ведется», — написала в заявлении Екатерина Митрохина. «С начала зимнего периода ни разу не вывезли снег», — написал пользователь с именем Дмитрий. «От улицы Ленина до детского сада „Брусничка“. Из-за этого родители с детьми буквально лавируют между припаркованными и проезжающими машинами», — возмущается Максим Шубин.

На сайте администрации указано, что в уборке снега на улицах задействовано 138 единиц техники. Еще 45 единиц занимается отчисткой дворов. За сутки из города вывезено на полигон почти 25 м³ снега.

Ранее URA.RU писало, что власти Лянтора признались, что не справляются с уборкой снега, передав полномочия по отчистке от снега на уровень администрации Сургутского района. Это произошло после того, как глава Лянтора Сергей Махиня принес извинения жителям за плохую уборку улиц от снега.

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