ОКР: допинг-проба Валиевой сделана в 2021-м и ни на что не влияет

В Олимпийском комитете России (ОКР) объяснили, почему результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Соответствующее заявление размещено на сайте ОКР.
«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР.
В комитете добавили, что в силу вышеупомянутых причин «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». Валиевой, ранее ставшей героиней допинг-скандала, разрешили продолжить участие в Олимпиаде.
В Олимпийском комитете России (ОКР) объяснили, почему результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Соответствующее заявление размещено на сайте ОКР. «Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР. В комитете добавили, что в силу вышеупомянутых причин «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». Валиевой, ранее ставшей героиней допинг-скандала, разрешили продолжить участие в Олимпиаде.