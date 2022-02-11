ОКР: допинг-проба Валиевой сделана в 2021-м и ни на что не влияет

11 февраля 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

В ОКР заявили, что результаты Валиевой не могут быть пересмотрены Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине В Олимпийском комитете России (ОКР) объяснили, почему результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Соответствующее заявление размещено на сайте ОКР. «Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР. В комитете добавили, что в силу вышеупомянутых причин «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». Валиевой, ранее ставшей героиней допинг-скандала, разрешили продолжить участие в Олимпиаде. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Олимпийском комитете России (ОКР) объяснили, почему результат выступлений фигуристки Камилы Валиевой в Пекине не подлежит пересмотру. Соответствующее заявление размещено на сайте ОКР. «Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в заявлении ОКР. В комитете добавили, что в силу вышеупомянутых причин «результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру». Валиевой, ранее ставшей героиней допинг-скандала, разрешили продолжить участие в Олимпиаде.