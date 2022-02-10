В Кургане назвали самые подорожавшие за год продукты

Свердловскстат раскрыл данные по ценам на продукты в Курганской области в январе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стоимость белокочанной капусты в Курганской области увеличилась за год почти в три раза. Также заметно подорожали морковь, картофель, гречневая крупа и охлажденные куры. Такие данные приводит Свердловскстат.

«Капуста белокочанная свежая. Средняя потребительская цена в январе 2022 года: 51,92 рубля за кг. Изменение средней потребительской цены к январю 2021 года: 296,52%», — указано в отчете Свердловскстата о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в Курганской области.

Стоимость картофеля выросла за год на 63,71% (до 40,53 рубля за кг), моркови — на 33,73% (до 48,18 рубля за кг), гречневой крупы — на 24,86% (до 122,28 рубля за кг), вермишели — на 18,7% (до 71,28 рубля за кг). Из мясных продуктов сильнее всего подорожали охлажденные и мороженые куры — на 21,28% (до 181,11 рубля за кг), баранина — на 15,21% (до 465,16 рубля за кг), свинина — на 14,97% (до 324 рубля за кг).

Вместе с тем стоимость некоторых продуктов за год, наоборот, снизилась. Так, по данным Свердловскстата, яблоки стали дешевле на 4,51%, пшено — на 0,74%, рис — на 0,01%.

Ранее URA.RU сообщало, что стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области за год выросла на 17,2% до 4954,37 рубля. В этот набор входят мясо, рыбопродукты, молочные продукты, яйца, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи, а также категория «прочее» (чай, сладости, соль и перец).

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