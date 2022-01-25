25 января 2022
24 января 2022

В Курганской области подорожали самые важные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, торговый центр, продукты, покупатели, торговая сеть, магазин
В регионе выросла стоимость минимального набора продуктов питания Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис в России

В Курганской области стоимость минимального набора продуктов питания за год выросла на 17,2%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2021 г. составила 4954,37 рубля. За январь—декабрь 2021 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания возросла на 17,2%», — указано в сообщении организации.

В этот набор входят мясо, рыбопродукты, молочные продукты, яйца, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи. Также в этот набор включают категорию «прочие», куда входят чай, сладости, соль и перец.

Ранее стало известно, что в январе резко выросли цены на помидоры, огурцы и бананы в курганских магазинах. Подорожание за неделю составило от 11 до 24%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области стоимость минимального набора продуктов питания за год выросла на 17,2%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2021 г. составила 4954,37 рубля. За январь—декабрь 2021 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания возросла на 17,2%», — указано в сообщении организации. В этот набор входят мясо, рыбопродукты, молочные продукты, яйца, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи. Также в этот набор включают категорию «прочие», куда входят чай, сладости, соль и перец. Ранее стало известно, что в январе резко выросли цены на помидоры, огурцы и бананы в курганских магазинах. Подорожание за неделю составило от 11 до 24%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...