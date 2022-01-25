В Курганской области подорожали самые важные продукты

26 января 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

В регионе выросла стоимость минимального набора продуктов питания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России В Курганской области стоимость минимального набора продуктов питания за год выросла на 17,2%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2021 г. составила 4954,37 рубля. За январь—декабрь 2021 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания возросла на 17,2%», — указано в сообщении организации. В этот набор входят мясо, рыбопродукты, молочные продукты, яйца, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи. Также в этот набор включают категорию «прочие», куда входят чай, сладости, соль и перец. Ранее стало известно, что в январе резко выросли цены на помидоры, огурцы и бананы в курганских магазинах. Подорожание за неделю составило от 11 до 24%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области стоимость минимального набора продуктов питания за год выросла на 17,2%. Данная информация размещена на сайте Свердловскстата. «Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по области в конце декабря 2021 г. составила 4954,37 рубля. За январь—декабрь 2021 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания возросла на 17,2%», — указано в сообщении организации. В этот набор входят мясо, рыбопродукты, молочные продукты, яйца, сахар, хлебобулочные и макаронные изделия, фрукты и овощи. Также в этот набор включают категорию «прочие», куда входят чай, сладости, соль и перец. Ранее стало известно, что в январе резко выросли цены на помидоры, огурцы и бананы в курганских магазинах. Подорожание за неделю составило от 11 до 24%.