Свердловчанин стал миллионером, оплатив коммуналку

Счастливчик рассказал, что билет выбрал наобум Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель из Свердловской области Турал Рзаев выиграл в лотерее один миллион рублей. К покупке счастливого билета его подтолкнула просьба родителей оплатить коммуналку. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Русского лото».

«Родители попросили оплатить на почте коммунальные услуги. Оператор отделения любезно предложила взять билет на ближайший розыгрыш, я подумал, а почему бы и нет. Я быстро зачеркнул числа в одном билете <…> Мне настолько не верилось, что это происходит наяву, что даже голова закружилась. До сих пор не осознал, что стал миллионером», — поделился Рзаев.

В пресс-службе уточнили, что часть выигранных средств мужчина подарит родителям и купит автомобиль. Победитель работает водителем, занимается грузоперевозками. «Свободное время мужчина проводит в кругу семьи и друзей. Любит кататься на коньках и лыжах», — уточнили организаторы «Русского лото».

Ранее свердловчанин, выигравший в лотерее полмиллиарда рублей рассказал, что на выигрыш он закрыл все кредиты, купил жилье, путешествует и помогает близким. Другой счастливчик, выигравший 1,6 миллиона рублей поделился, что вытянул «счастливый билет», когда показывал коллеге как пользоваться приложением «Столото».

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