Свердловчанин рассказал, на что потратил полумиллиардный выигрыш

Николай Мирошниченко в 2019 году выиграл 500 млн рублей в лотерее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Николай Мирошниченко, который выиграл полмиллиарда рублей в лотерее, рассказал, на что он тратил свой выигрыш. Он закрыл все кредиты, купил комфортное жилье, путешествует и помогает близким. Об этом Мирошниченко рассказал пресс-службе «Столото».

«Распрощался с кредитами, купил собственное комфортное жилье, путешествую, помогаю близким и живу с супругой в свое удовольствие. Теперь у меня нет переживаний за материальное благосостояние семьи», — поделился Мирошниченко.

Также своей историей поделились супруги Сергей и Ирина Хромых. Пара выиграла 1,6 млн рублей в 2020 году. Сергей рассказал, что много раз участвовал в лотереях, но в этот раз и не думал о выигрыше. «Показывал коллеге, как пользоваться мобильным приложением „Столото“, и для примера купил один билет. Впоследствии он оказался счастливым. Выигранные деньги мы отложили, чтобы расширить квадратные метры», — вспоминает Сергей.

Победительница из Новоуральска Наталия Доронина летом 2020 года выиграла в лотерее 1,4 млн рублей. Она рассказала, что на эти деньги она отправилась в путешествие. «Люблю активный отдых: сплавляться по рекам, ночевать в одном месте, а обедать уже в другом. Благодаря счастливому лотерейному билету я побывала во Владивостоке, увидела Находку, прогулялась по улицам города Большой Камень. Испытала море позитива», — говорит участница.

Ранее пенсионер из Свердловской области выиграл в лотерею около миллиона рублей. Мужчина рассказал, что не поверил своим глазам, когда увидел на экране компьютера, что стал победителям.

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