10 февраля 2022
09 февраля 2022

Житель ЯНАО заплатил мэрии за переселение из аварийного дома

© Служба новостей «URA.RU»
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С жителя Ноябрьска незаконно взяли разницу в стоимости старой и новой квартиры Фото:

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) через договор обмена аварийного жилья на новую квартиру возложила на жителя города обязанность выплатить разницу в стоимости помещений. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, суд обязал мэрию вернуть незаконно полученные в бюджет 422 тысячи рублей.

«Установлено, что органом местного самоуправления, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника аварийного жилья неправомерно была возложена обязанность по выплате в бюджет муниципального образования разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений в размере 422 тыс. рублей, о чем было отражено в договоре», — говорится в сообщении.

Городской прокурор обратился с иском в суд обязал вернуть полученные мэрией деньги жителю города. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Ноябрьска. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о том, как администрацию село Мужи через суд, заставили расселить аварийные дома. До этого власти поставили сроки расселения на 2025 и 2030 год.

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Администрация Ноябрьска (ЯНАО) через договор обмена аварийного жилья на новую квартиру возложила на жителя города обязанность выплатить разницу в стоимости помещений. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, суд обязал мэрию вернуть незаконно полученные в бюджет 422 тысячи рублей. «Установлено, что органом местного самоуправления, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника аварийного жилья неправомерно была возложена обязанность по выплате в бюджет муниципального образования разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений в размере 422 тыс. рублей, о чем было отражено в договоре», — говорится в сообщении. Городской прокурор обратился с иском в суд обязал вернуть полученные мэрией деньги жителю города. Исполнение решения контролируется прокуратурой. Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Ноябрьска. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о том, как администрацию село Мужи через суд, заставили расселить аварийные дома. До этого власти поставили сроки расселения на 2025 и 2030 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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