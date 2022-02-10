Житель ЯНАО заплатил мэрии за переселение из аварийного дома

С жителя Ноябрьска незаконно взяли разницу в стоимости старой и новой квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) через договор обмена аварийного жилья на новую квартиру возложила на жителя города обязанность выплатить разницу в стоимости помещений. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, суд обязал мэрию вернуть незаконно полученные в бюджет 422 тысячи рублей.

«Установлено, что органом местного самоуправления, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника аварийного жилья неправомерно была возложена обязанность по выплате в бюджет муниципального образования разницы в стоимости обмениваемых жилых помещений в размере 422 тыс. рублей, о чем было отражено в договоре», — говорится в сообщении.

Городской прокурор обратился с иском в суд обязал вернуть полученные мэрией деньги жителю города. Исполнение решения контролируется прокуратурой.

Агентство обратилось за комментарием в администрацию города Ноябрьска. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало о том, как администрацию село Мужи через суд, заставили расселить аварийные дома. До этого власти поставили сроки расселения на 2025 и 2030 год.