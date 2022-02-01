Мэрию села в ЯНАО заставили через суд расселить «аварийки»

Администрация поселка Мужи обязана расселить дома на семь лет раньше запланированного срока Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрацию села Мужи заставили в судебном порядке расселить аварийные дома. Как сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО, дома признали аварийными еще в 2019 году, однако власти определили сроки их расселения на 2025 и 2030 годы.

«Прокуратура Шурышкарского района проверила исполнение жилищных прав граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах № 67 по ул. Советская с. Мужи, № 35 „а“ и № 36 по ул. Республики с. Мужи, № 24 „а“ с. Восяхово МО Мужевское. Установлено, что жильцы многоквартирных домов несколько лет живут в аварийных условиях», — говорится в сообщении ведомства.

Многоквартирные дома признали аварийными и подлежащими сносу в 2019 году. В них деформированы несущие конструкции свай, бруса обвязки и цокольного перекрытия. Органы местного самоуправления определили сроки отселения домов на 2030 и 2025 годы.

Прокуратура опротестовала распоряжения главы села Мужи об установлении сроков расселения указанных аварийных домов, однако никаких мер принято не было. В связи с чем силовики направили в суд иск о понуждении мэрии пересмотреть сроки расселения и провести в домах страховочные мероприятия по укреплению несущих конструкций.

Суд удовлетворил данные требования. Администрация обязана расселить граждан до 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что администрацию Пуровского района заставили расселить аварийный дом раньше установленного срока. Добиться этого решения удалось только после повторного суда.

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