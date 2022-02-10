Пермскую школу проверяют из-за падения штукатурки на ребенка

Готовится иск о компенсации морального ущерба Фото: Анна Майорова © URA.RU

В школе поселка Пашия (Пермский край) проходит проверка из-за упавшей на голову ученика штукатурки. Прокуратура направила материалы проверки в СК, сообщает «Гражданский патруль» в своей группе во «ВКонтакте».

«Прокуратура передала в СК материалы проверки по нашему обращению по школе в пермском поселке Пашия», — сообщается в группе. После публикации информации об упавшей с потолка штукатурки, директор образовательного учреждения получил предоставление от управления образования. Само управление, как и школу, проверяют.

Ранее, как сообщает «Гражданский патруль», к ним обратилась мать пострадавшего ученика. Когда она пыталась увидеть, что упало на ее ребенка в классе, ее вытолкали из кабинета, а позже в школе пытались замять инцидент. Женщина обратилась в управление образования после чего началась проверка. Сейчас готовится иск о компенсации морального вреда учащемуся. В прокуратуру, СК по Пермскому краю и управление образования Горнозаводска направлен запрос.