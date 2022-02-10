10 февраля 2022
09 февраля 2022

Пермскую школу проверяют из-за падения штукатурки на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «День сдачи ЕГЭ с родителями» в школе №43. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Готовится иск о компенсации морального ущерба Фото:

В школе поселка Пашия (Пермский край) проходит проверка из-за упавшей на голову ученика штукатурки. Прокуратура направила материалы проверки в СК, сообщает «Гражданский патруль» в своей группе во «ВКонтакте».

«Прокуратура передала в СК материалы проверки по нашему обращению по школе в пермском поселке Пашия», — сообщается в группе. После публикации информации об упавшей с потолка штукатурки, директор образовательного учреждения получил предоставление от управления образования. Само управление, как и школу, проверяют.

Ранее, как сообщает «Гражданский патруль», к ним обратилась мать пострадавшего ученика. Когда она пыталась увидеть, что упало на ее ребенка в классе, ее вытолкали из кабинета, а позже в школе пытались замять инцидент. Женщина обратилась в управление образования после чего началась проверка. Сейчас готовится иск о компенсации морального вреда учащемуся. В прокуратуру, СК по Пермскому краю и управление образования Горнозаводска направлен запрос.

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В школе поселка Пашия (Пермский край) проходит проверка из-за упавшей на голову ученика штукатурки. Прокуратура направила материалы проверки в СК, сообщает «Гражданский патруль» в своей группе во «ВКонтакте». «Прокуратура передала в СК материалы проверки по нашему обращению по школе в пермском поселке Пашия», — сообщается в группе. После публикации информации об упавшей с потолка штукатурки, директор образовательного учреждения получил предоставление от управления образования. Само управление, как и школу, проверяют. Ранее, как сообщает «Гражданский патруль», к ним обратилась мать пострадавшего ученика. Когда она пыталась увидеть, что упало на ее ребенка в классе, ее вытолкали из кабинета, а позже в школе пытались замять инцидент. Женщина обратилась в управление образования после чего началась проверка. Сейчас готовится иск о компенсации морального вреда учащемуся. В прокуратуру, СК по Пермскому краю и управление образования Горнозаводска направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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