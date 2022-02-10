Курганцы нашли способ сэкономить на строительстве домов

В Курганской области стали реже строить дома из дерева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Жители Курганской области после подорожания стройматериалов стали чаще заказывать дома из блоков (газобетон, пенобетон и кермазитобетон), чем деревянные здания, так как выросла стоимость пиломатериалов. Об этом URA.RU сообщили участники рынка строительства малоэтажных зданий в регионе.

«Из блоков заказывают больше, чем из дерева, потому что оно подорожало. Примерно 60% [заказчиков выбирают] дома из блоков», — рассказала URA.RU менеджер компании ООО «Уютстрой» Евгения Бачурина.

При этом, она отметила, что стоимость блочного дома только вначале будет дешевле деревянного. Дальнейшая стоимость будет зависть от сложности работ. Она добавила, что несмотря на рост стоимости материалов курганцы не стали меньше строить.

С Бачуриной согласился представитель другой строительной компании, пожелавший остаться анонимным. «Раньше чаще строили деревянные дома. Сейчас дерево сильно дорогое стало, поэтому из блоков строят больше», — объяснил он URA.RU. Он подтвердил, что ситуация на рынке стройматериалов не повлияла на количество заказов.

За четыре года в Курганской области пиломатериалы подорожали в три раза, а кирпич — в два раза. Ранее представитель агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева сообщала URA.RU, что спрос на загородные дома в Кургане за последние два года вырос на 30%. О повышении интереса к загородной недвижимости также рассказывал президент гильдии риелторов Курганской области Денис Козлов.

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