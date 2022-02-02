За четыре года часть стройматериалов в регионе подорожала в три раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

В Курганской области за четыре года пиломатериалы подорожали в три раза, а кирпич в два раза. Данная информация размещена на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.

На сайте ЕМИСС приведены данные до ноября 2021 года. В ноябре 2017 года кубический метр пиломатериалов хвойных пород в регионе стоил 5 104 рубля, а в ноябре 2021 года — 16 867 рублей за кубический метр. Также за четыре года заметно выросла стоимость силикатных и шлаковых кирпичей: с 8 708 до 19 342 рублей за 1 000 штук.

За четыре года стоимость тонны арматурной горячетканной стали увеличилась с 33 438 до 58 766 рублей. Стоимость тонны дизельного топлива, от которого тоже зависят цены на стройматериалы, выросла за это время с 38 732 рублей до 58 693 рублей.

Ранее стало известно, что за год в регионе цены на стройматериалы выросли на 48%. В октябре 2021 года годовая инфляция в области достигла 9,33%

Изменение стоимости стройматериалов за четыре года Фото: сайт ЕМИСС