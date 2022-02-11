Представитель Путина обратился к Валиевой из-за допинг-скандала

В администрации президента России Владимира Путина выразили поддержку российской фигуристке Камиле Валеевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпиаде, и призвали ее не прятать лица. Об этом на конференц-колле рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Мы безгранично поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех к тому же. Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил пресс-секретарь, передает корреспондент URA.RU.
Фигуристка Камила Валиева ранее была отстранена от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре. Позже это решение было отменено и ее восстановили на соревнованиях. Международный олимпийский комитет обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде. Когда иностранный журналист попытался задать спортсменке вопрос, она спрятала лицо за капюшоном.
В администрации президента России Владимира Путина выразили поддержку российской фигуристке Камиле Валеевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпиаде, и призвали ее не прятать лица. Об этом на конференц-колле рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы безгранично поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех к тому же. Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил пресс-секретарь, передает корреспондент URA.RU. Фигуристка Камила Валиева ранее была отстранена от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре. Позже это решение было отменено и ее восстановили на соревнованиях. Международный олимпийский комитет обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде. Когда иностранный журналист попытался задать спортсменке вопрос, она спрятала лицо за капюшоном.