Представитель Путина обратился к Валиевой из-за допинг-скандала

11 февраля 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков поддержал Камилу Валиеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине В администрации президента России Владимира Путина выразили поддержку российской фигуристке Камиле Валеевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпиаде, и призвали ее не прятать лица. Об этом на конференц-колле рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы безгранично поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех к тому же. Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил пресс-секретарь, передает корреспондент URA.RU. Фигуристка Камила Валиева ранее была отстранена от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре. Позже это решение было отменено и ее восстановили на соревнованиях. Международный олимпийский комитет обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде. Когда иностранный журналист попытался задать спортсменке вопрос, она спрятала лицо за капюшоном. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В администрации президента России Владимира Путина выразили поддержку российской фигуристке Камиле Валеевой, оказавшейся в центре допингового скандала на Олимпиаде, и призвали ее не прятать лица. Об этом на конференц-колле рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Мы безгранично поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех к тому же. Камила, не прячь своего лица. Ты россиянка. Выступай гордо и всех победи», — заявил пресс-секретарь, передает корреспондент URA.RU. Фигуристка Камила Валиева ранее была отстранена от Олимпиады в Пекине из-за положительной допинг-пробы, взятой в декабре. Позже это решение было отменено и ее восстановили на соревнованиях. Международный олимпийский комитет обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде. Когда иностранный журналист попытался задать спортсменке вопрос, она спрятала лицо за капюшоном.