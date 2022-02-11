Валиева спряталась от журналиста, спросившего ее о допинге. Фото

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Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, липницкая юлия
Камила Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с закрытым лицом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Выступающая на Олимпиаде в Пекине российская фигуристка Камила Валиева спрятала лицо за капюшоном, когда иностранный журналист задавал ей вопросы о допинг-пробах. Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) официально объявило, что в организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат.

«Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с закрытым лицом. Журналист Daily Mail задал ей вопрос о том, принимала ли спортсменка допинг. Валиева не ответила», — передает telegram-канал «Минута в минуту. Эхо».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее позволило фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине. После командного турнира выяснилось, что допинг-проба Валиевой, которую та сдала в конце декабря 2021 года, оказалась положительной. В ней нашли запрещенный препарат триметазидин, который используют для профилактики кардиологических проблем. В Олимпийском комитете РФ заявили, что это никак не влияет на результаты выступлений Валиевой. Положительная допинг-проба не относится к периоду проведения зимней Олимпиады в Пекине, передает «Национальная служба новостей».

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Выступающая на Олимпиаде в Пекине российская фигуристка Камила Валиева спрятала лицо за капюшоном, когда иностранный журналист задавал ей вопросы о допинг-пробах. Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) официально объявило, что в организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат. «Валиева покинула тренировку на Олимпиаде в Пекине с закрытым лицом. Журналист Daily Mail задал ей вопрос о том, принимала ли спортсменка допинг. Валиева не ответила», — передает telegram-канал «Минута в минуту. Эхо». Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ранее позволило фигуристке выступать на Олимпиаде в Пекине. После командного турнира выяснилось, что допинг-проба Валиевой, которую та сдала в конце декабря 2021 года, оказалась положительной. В ней нашли запрещенный препарат триметазидин, который используют для профилактики кардиологических проблем. В Олимпийском комитете РФ заявили, что это никак не влияет на результаты выступлений Валиевой. Положительная допинг-проба не относится к периоду проведения зимней Олимпиады в Пекине, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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